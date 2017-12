Patrice şi „The Faint”, noi nume confirmate la „B\'Estfest”

Patrice şi „The Faint” sînt cele mai noi nume confirmate la festivalul „B\'Estfest”, care se va desfăşura, anul acesta, în perioada 1-5 iulie, la Romexpo, în capitală. Printre artiştii care şi-au anunţat, deja, prezenţa se numără „The Killers” („Ziua Zero”), „Manowar” (Aftershock), „Motorhead”, Moby (2 iulie), „Franz Ferdinand” (3 iulie) şi „The Ting Tings” (4 iulie).

Patrice Bart-Williams s-a născut în Germania, copilăria sa fiind puternic influenţată de artişti precum Burning Spear, Fela Kuti, Bob Marley, Jimi Hendrix sau Bob Dylan. Artistul a început să compună la vîrsta de 12 ani, definindu-şi, treptat, un stil muzical propriu, sub forma unui amestec de ritmuri reggae şi dub jamaicane, cu sonorităţi de chitară acustică, funk şi pseudo-jazz. Cu versuri de o puternică încărcătură socială, care vorbesc despre iubire, rebeliune, spiritualitate, viaţă şi moarte, hiturile „Soulstorm”,

„Up In My Room”, „Everyday Good”, „You Always You” sau „Clouds” au ajuns rapid în atenţia publicului, propulsîndu-l pe Patrice drept un exponent al noii generaţii de artişti reggae. Patrice a mai susţinut show-uri şi în cadrul unor festivaluri precum „Summerjam”, „Hurricane”, „Summercase”, „Frequency” sau „OpenAir St. Gallen”.

Trupa „The Faint” este alcătuită, în prezent, din Todd Fink (voce), Jacob Thiele (sintetizator), Dapose (chitară, bass), Joel Petersen (chitară, bass), Clark Baechle (tobe). Formaţia americană „The Faint” a fost mereu descrisă printr-o serie de paradoxuri: un amestec de dance-punk cu influenţe new wave, un melanj de electro-pop şi punk rock. Primul album The „Faint”, intitulat „Media”, a fost lansat în 1998, urmat, un an mai tîrziu, de „Blank Wave Arcade”, material care avea ca teme principale sexualitatea, teleportarea şi manipularea maselor, subiecte care au atras atît atenţia fanilor, cît şi a criticilor. Cel de-al cincilea şi cel mai recent album „The Faint”, „Fasciinatiion”, oferă lumii cea mai reală imagine „The Faint” pînă în prezent, fiind produs, compus, înregistrat, masterizat şi lansat în întregime prin forţe proprii. După ce au deschis show-uri pentru „No Doubt” şi „Placebo”, la începutul anilor 2000 şi au concertat în cadrul unor festivaluri precum „Electric Picnic”, „Coachella”,„ T in the Park” sau „Melt!”, vara aceasta, membrii „The Faint” vor oferi publicului român o mostră de energie debordantă, în cadrul show-ului pe care trupa îl va susţine în cadrul „B’Esfest”, pe data de 3 iulie, în aceeaşi zi cu „Franz Ferdinand”.

Biletele pentru „Ziua Zero”, cele pentru „Aftershock”, biletele de o zi, precum şi abonamentele pentru 2, 3 şi 4 iulie sînt disponibile atît online, pe site-ul www.myticket.ro, precum şi în reţeaua magazinelor Diverta.