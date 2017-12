Patriciu crede că Băsescu nu are nicio şansă să cîştige un nou mandat

Omul de afaceri şi membru al PNL Dinu Patriciu a declarat, sîmbătă, la un post de televiziune, că, după părerea sa şi a unor studii, Traian Băsescu “n-are absolut nicio şansă de a deveni preşedintele României a doua oară, toate studiile îl arată în descreştere, oricine va intra în turul doi îl va bate”. Întrebat în cadrul emisiunii televizate, care mai este relaţia sa cu Băsescu, afaceristul liberal a spus că nu are resentimente faţă de acesta: “Nu am avut nicio respingere, ne-am ignorat, e foarte bine aşa, mai are nişte luni de preşedinţie, se vor termina şi astea”. De asemenea, în opinia sa, viitorul şef al statului “ar trebui să fie un om mai tînăr, în jur de 40, un tehnocrat, priceput în economie, un om care să ştie să judece relaţia între politică şi economie, să vină din mediul de afaceri, să ştie bine două-trei limbi străine, să aibă experienţa relaţiilor internaţionale. Nu e un portret robot pe care îl fac eu, ci pe care îl face populaţia”. Întrebat dacă Băsescu poate fi bătut de cineva care nu are acum prea multă experienţă politică sau notorietate, liberalul a răspuns: “Fenomenul Obama se poate repeta şi în România”.