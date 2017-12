Patriciu, pus la „trecut” în PNL

• NEÎNŢELEGERI • Alături de preşedintele Crin Antonescu, în „bătălia” internă cu Dinu Patriciu, care, în ultima perioadă, este „mirosit” că ar fi uitat duşmăniile cu Traian Băsescu, s-a alăturat şi preşedintele PNL Bistriţa - Năsăud, deputatul Ioan Ţintean. El a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că nu înţelege ce vrea, în acest moment, Dinu Patriciu, dacă este supărat pe conducerea liberală sau pe proiectul USL. În opinia lui Ţintean, Dinu Patriciu nu poate influenţa bunul mers al colaborării din cadrul USL. „El (n.r. - Dinu Patriciu) spune că nu are nimic cu nimeni din partid, nici cu Crin (Antonescu - n.r.), dar că are rezerve cu privire la USL. Pe de altă parte, are o relaţie foarte bună cu Oprescu, de exemplu. Eu cred că nu va avea nicio influenţă asupra bunului mers al programului USL - asta cred astăzi, pentru că îmi cunosc bine preşedinţii, deja ne cunoaştem bine între noi, preşedinţii de filiale. Nu am auzit vreunul să aibă vreo rezervă cu privire la ce facem noi acum, la această construcţie”, a spus liderul PNL Bistriţa - Năsăud.

• TRIMIS SĂ SE LĂMUREASCĂ • Ioan Ţintean consideră că singurul care trebuie să se lămurească în această chestiune este Dinu Patriciu, pentru că PNL nu îl va consulta pe acesta în legătură cu alianţa cu PSD şi PC. „Nu ştiu până unde vrea să meargă, ce doreşte, pentru că n-a venit public să spună că actuala conducere a PNL nu este credibilă. Nici n-a spus că vrea să fie el omul care să conducă guvernul, cum s-a vehiculat. El singur trebuie să se clarifice. PNL ştie ce are de făcut şi nu-l consultă pe Dinu Patriciu în demersul cu USL, că aici este singura problemă. El nu este supărat pe Crin Antonescu că, vezi Doamne, nu conduce bine PNL”, a adăugat Ţintean. Pe de altă parte, preşedintele PNL Bistriţa - Năsăud spune că nu vede, în acest moment, nicio apropiere între Dinu Patriciu şi Traian Băsescu, dar afirmă că, dacă s-ar întâmpla acest lucru, Patriciu „ar ieşi definitiv din viaţa politică”. Întrebat dacă Dinu Patriciu trebuie sancţionat de partid, Ţintean a preferat să nu se pronunţe, spunând că o eventuală sancţiune poate fi dată doar de organizaţia de Prahova a PNL, al cărei membru este.