Patrick Stewart susţine sinuciderea asistată

Actorul britanic Patrick Stewart, interpretul personajului Jean-Luc Picard din serialul ”Star Trek”, a vorbit despre decizia sa de a patrona o organizaţie care militează pentru legalizarea sinuciderii asistate în Marea Britanie.

Într-un interviu acordat publicaţiei ”Sunday Times”, actorul britanic în vârstă de 70 de ani a spus că ”sinuciderea asistată ar trebui să devină un drept. Atunci când îmi va veni vremea, mi-ar plăcea să am posibilitatea de a alege felul în care voi muri”. Interviul acordat de actorul britanic a avut loc la scurt timp după ce scriitorul Terry Pratchett a vorbit într-un documentar realizat de BBC despre sinuciderea asistată. ”Consider că oricărei persoane care suferă de o boală incurabilă ar trebui să i se permită să-şi aleagă ora la care va muri”, a declarat scriitorul britanic în vârstă de 62 de ani, diagnosticat cu maladia Alzheimer, în 2008. Atât Patrick Stewart, cât şi Terry Pratchett patronează organizaţia Dignity in Dying, care militează pentru schimbarea legislaţiei britanice, solicitând legalizarea sinuciderii asistate pentru bolnavii adulţi suferind de o boală incurabilă într-un stadiu terminal. În interviul pe care l-a acordat pentru ”Sunday Times”, Patrick Stewart a spus că a luat decizia de a sprijini acest demers după o operaţie pe cord deschis pe care a suferit-o în urmă cu cinci ani. Anul trecut, o anchetă publică pe tema sinuciderii asistate a fost lansată de o fundaţie finanţată de Terry Pratchett. Prezidată de fostul secretar al Justiţiei, Lord Falconer, The Commission on Assisted Dying îşi va publica, în decembrie, concluziile la care a ajuns după această anchetă.

Devenit celebru graţie rolului căpitanului Jean-Luc Picard din serialul ”Star Trek”, actorul britanic Patrick Stewart a putut fi văzut în ultimii ani în toate filmele din franciza ”X-Men”.