Patrick Swayze a pierdut lupta cu cancerul!

Staruri hollywoodiene precum Kirstie Alley, Larry King şi Demi Moore şi-au exprimat regretul faţă de decesul actorului Patrick Swayze, care a murit luni, după o lungă luptă cu cancerul pancreatic. ”Patrick era un om bun, amuzant, o persoană căreia îi datorez mai multe lucruri decît aş putea da vreodată înapoi. Cred în mesajul din Ghost / Fantoma mea iubită, aşa că el va fi mereu aproape de mine”, a declarat Whoopi Goldberg, care a jucat alături de actor în acest film. Jennifer Grey, partenera sa din ”Dirty Dancing”, şi-a amintit de îndrăgitul actor ca fiind ”o combinaţie rară de masculinitate şi graţie uimitoare”. ”Superb şi puternic, era un cowboy cu o inimă sensibilă. Era neînfricat şi insista să îşi facă singur cascadoriile, aşa că lupta sa lungă cu cancerul nu este un lucru de mirare. Cînd mă gîndesc la el, îmi amintesc cum mă simţeam în braţele lui cînd eram copii, cum dansam şi cum el se antrena să mă ridice într-un lac îngheţat, în timp ce lucram la un film pe care credeam că nu o să îl vadă nimeni. Sînt alături de soţia lui, Lisa Niemi, care i-a fost alături de cînd erau adolescenţi, sînt alături de mama sa, Patsy şi de restul familiei”, a declarat Jennifer Grey.

Şi Demi Moore şi-a exprimat regretul faţă de decesul artistului, pe contul său de Twitter. ”Patrick, eşti iubit de atît de multe persoane şi vei lumina mereu vieţile noastre. Şi, aşa cum îi spunea Sam lui Molly: . Te iubesc şi îmi va fi dor de tine, Patrick”, a scris aceasta. ”Mereu voi păstra amintiri extraordinare legate de Patrick... Ne-am distrat atît de mult împreună... Vino înapoi cît mai repede, Patrick, avem nevoie de tine aici, pe pămînt”, a scris şi actriţa Kirstie Alley. ”Sînt foarte întristat din cauza acestor veşti. Să te odihneşti în pace, dragul meu coleg. Ai luptat ca nimeni altul, cu demnitate şi graţie”, a scris Ralph Maccio, coleg în musical-ul ”Grease”, montat pe Broadway, în timp ce Ben Stiller şi-a amintit de Patrick Swayze ca fiind un bărbat ”blînd şi generos”. Ashton Kutcher şi-a exprimat, la rîndul său, regretul faţă de moartea lui Patrick Swayze, iar Paula Abdul şi-a amintit de el ca fiind ”un adevărat gentleman şi un prieten bun”. ”O să îmi lipsească îngrozitor”, a mai spus Paula Abdul. ”Patrick Swayze era un actor minunat şi om foarte bun. Punea suflet în tot ce făcea. A fost un luptător minunat în bătălia sa cu cancerul”, a declarat realizatorul de talk show-uri Larry King. ”Odihneşte-te în pace, Patrick. Ai fost un mare talent. Şi, mai important de atît, un adevărat gentleman”, a spus Alyssa Milano. Printre celelalte personalităţi care plîng moartea actorului se numără Boy George, Ricky Martin şi Melissa Rivers.

Actor şi dansator desăvîrşit, care şi-a consolidat statutul de sex simbol apărînd alături de Demi Moore în comedia romantică ”Ghost / Fantoma mea iubită”, lansată în 1990, a murit luni, în locuinţa sa, după ce s-a luptat cu cancerul 20 de luni. Patrick Swayze a devenit unul dintre starurile Hollywood-ului cu rolul din ”Dirty Dancing” din 1987, care este unul dintre cele mai populare filme din lume. La începutul lui 2009, Patrick Swayze a decis să-şi scrie memoriile, ajutat de soţia sa, cu care avea o căsnicie de 34 de ani, Lisa Niemi. Patrick Swayze a fost nominalizat de trei ori la premiile Globul de Aur, pentru rolurile din filmele ”Dirty Dancing” din 1987, ”Ghost / Fantoma mea iubită” din 1990 şi ”To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar / Reginele balului” în 1995 şi are o stea pe Bulevardul Faimei, din 1997.