Patrizia D\'Addario afirmă că Silvio Berlusconi ştia că este o damă de companie

Patrizia D\'Addario, dama de companie care afirmă că a petrecut o noapte cu Silvio Berlusconi în locuinţa acestuia de la Roma, a declarat la televiziune că şeful Executivului italian ştia că ea este o damă de companie. ”Berlusconi ştia că sunt o damă de companie. Şi nu am fost singura din acea seară şi seara următoare”, a declarat tînăra femeie într-un interviu acordat emisiunii Annozero, difuzată de canalul public de televiziune Rai2, transmis joi seara. ”Aveam impresia că mă aflu într-un harem, erau numai Berlusconi şi Giampaolo Tarentini, precum şi în jur de douăzeci de fete şi atîta tot. Am dansat, am cîntat”, a povestit ea. ”Eram bucuroasă că am rămas cu premierul şi că prezentam interes pentru el”, a adăugat ea.

La un interogatoriu, Giampaolo Tarantini, un om de afaceri inculpat pentru acte de corupţie la Bari, a afirmat că a adus treizeci de femei dispuse să acorde favoruri sexuale, dacă va fi nevoie, cu ocazia celor 18 petreceri organizate de Silvio Berlusconi în locuinţele sale de la Roma şi din Sardinia, în perioada septembrie 2008 - ianuarie 2009. ”Le prezentam ca fiind prietenele mele şi nu menţionam faptul că uneori le plăteam”, a precizat Tarantini. Silvio Berlusconi este implicat de mai multe luni într-o serie de scandaluri relatate de presă, între care se remarcă în special o presupusă relaţie intimă cu o minoră şi cu prostituate.