Patron turc, arestat pentru trafic de heroină

Tribunalul Constanţa a emis, duminică seara, mandat de arestare preventivă pe numele lui Sayim Demircan, de 54 ani, cetăţean turc cu domiciliul în Constanţa, sub acuzaţia de trafic de droguri de mare risc. Potrivit procurorilor Direcţiei pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Constanţa, bărbatul este patronul SC „Demirgean Trans” SRL Constanţa şi a fost prins în flagrant, sîmbăta trecută, la sediul firmei situată în zona Casa de Cultură, în timp ce îi vindea unui ofiţer sub acoperire cantitatea de un kilogram de heroină. Iniţial, tranzacţia urma să se facă contra sumei de 15.000 de euro, însă, după negocieri, patronul turc a mai lăsat din preţ şi a fost de acord să vîndă heroina cu 13.000 de euro. În momentul în care oamenii legii au realizat flagrantul, în biroul lui Demircan se afla şi fiul asociatului său, Ferhat Altan, de 29 ani, tot cetăţean turc. Procurorii DIICOT i-au reţinut pe amîndoi pentru 24 de ore, însă l-au prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă numai pe Sayim Demircan, în vreme ce lui Ferhat Altan i s-a interzis să părăsească ţara pentru o perioadă de 29 de zile. „Aveam informaţii că doi cetăţeni turci, Demircan şi asociatul lui, intenţionau să introducă în România heroină, motiv pentru care le-am monitorizat activitatea încă de la 1 iulie anul acesta. Ofiţerul sub acoperire a luat legătura cu Demircan şi l-a convins să îi vîndă droguri de mare risc. Întrucît firma lui era în pragul falimentului, cetăţeanul turc s-a gîndit să se reprofileze şi a mers în Turcia, de unde s-a întors, sîmbăta trecută, cu un kilogram de heroină, flagrantul fiind organizat la ora 14.00 în aceeaşi zi!”, a declarat procurorul DIICOT, Tănase Bajdechi. Anchetatorii spun că cei doi nu au recunoscut că au făcut trafic de droguri, fiecare avînd versiunea lui. „Demircan a susţinut că cineva i-a vrut răul şi i-a pus heroina în birou, iar Altan a zis că a venit să lucreze la firma tatălui său din România şi că habar nu avea de ce se întîmplă, mai ales că nu vorbeşte limba română”, a adăugat Bajdechi. Pentru fapta lor, cei doi cetăţeni tuci riscă între 10 şi 20 de ani de închisoare.