Patronatele cer premierului să blocheze proiectul falezei din Năvodari, care ar distruge plaja

Cele mai importante patronate din turism, ANAT şi FPTR, susţin că primarul din Năvodari va distruge plaja din staţiune dacă va pune în practică proiectul care prevede construcţia unei faleze şi a unor blocuri şi spaţii comerciale, iar ANAT îi cere premierului Victor Ponta să blocheze proiectul. "Principala atracţie a staţiunii Năvodari a fost şi este plaja. După Mamaia, e clar că locul care se poate dezvolta cel mai mult pe litoral este Năvodariul. Aici s-au făcut investiţii importante în ultimii 12 ani. În momentul în care am văzut documentele cu planurile primarului am fost în pragul unui stop cardiac", a declarant Alin Burcea, vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT). El a explicat că în urmă cu câteva săptămâni, mai multe persoane au început să facă măsurători pe plaja din Năvodari, afirmând că lucrează pentru primărie. Patronatele din turism s-au sesizat şi au început să facă cercetări, aflând că Primăria Năvodari a depus un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) care prevede construirea pe plajă a unei faleze lungi de şase kilometri şi late de 16 metri, la 60 de metri de mare. Astfel, plaja va fi limitată la maxim 60 de metri lăţime, în condiţiile în care este în vigoare o lege care prevede că nu se poate construi la distanţă mai mică de 150 de metri de mare, potrivit lui Alin Burcea. "Să ne imaginăm că pe plaja din Năvodari, pe şase kilometri lungime, va apărea o alee de beton lată de 16 metri, în jurul căreia vor apărea construcţii, locuinţe şi chioşcuri, toate în faţa hotelurilor construite în ultimii zece ani. Evident că dacă se ştia lucrul ăsta de acum zece ani, nu mai investea nimeni aici. Vreau să atrag atenţia că o staţiune construită în ultimul deceniu riscă să fie îngropată. Nu o să vină nimeni să stea printre bălării, cu construcţii în faţă. Este un apel pe care îl fac primului ministru din partea ANAT, să intervină cu Corpul de Control al Guvernului", a mai spus Burcea. El a adăugat că, în calitate de vicepreşedinte al ANAT, face un apel la premier să oprească proiectul. "Fac un apel ca această nenorocire, acest jaf să fie anulat. Este vorba de o afacere de sute de milioane de euro, dacă vor începe lucrările de construcţie pe plajă. E o nenorocire care trebuie stopată acum. Primarul Năvodariului a depus la Consiliul Judeţean Constanţa o cerere pentru PUZ, care trebuie blocată urgent. În această cerere este prevăzută faleza, dar şi mai multe construcţii, dintre care unele pe plajă, şi am văzut acolo şi blocuri de P+10. Or, să te trezeşti acum pe plajă cu un lanţ de blocuri de P+10, înseamnă un jaf. Cred că trebuie pornit un control adevărat şi de către DNA", a mai spus oficialul ANAT. Nicolae Matei, primarul localităţii Năvodari, a afirmat că nu va renunţa la ideea sa, ba mai mult, ia în calcul să facă plângere penală pe numele celor care obstrucționează proiectul. "Investitorii se sperie că o să apară un fel de talcioc acolo, că o să vândă fiecare ce vrea, haine, porumb fiert etc. Nu va exista așa ceva. Va fi o zonă de promenadă de șase metri, nu vom face o stradă pe malul mării, nu vom face tot felul de buticuri pe malul mării, este exclus așa ceva. Prioritate vor avea investitorii care sunt în zona adiacentă, care și-au făcut ansambluri rezidențiale, care au hoteluri", a spus primarul Nicolae Matei. El a completat că vrea să liniștească investitorii serioși şi îi anunţă că faleza nu înseamnă o bandă de circulație, că nu pot circula mașini pe malul mării, ci va fi o zonă de promenadă, care va aduce civilizația în staţiune. "Cei care și-au făcut ansambluri rezidențiale vor avea exclusivitate în dreptul lor în ceea ce privește comerțul, traficul poate fi restricționat în anumite ore, intervalul de timp când lumea merge la plajă. Nu încălcăm nicio normă, nu periclităm bunul mers al turismului în zonă. Faleza va ridica turismul în Năvodari, va da o notă de civilizație, vom avea internet wireless, foișoare pentru salvamari, scuaruri de spații verzi, băncuțe, lampadare de fontă. Avem proiectate bretele cu apă care să alimenteze zonele de dușuri pe plajă", a mai spus primarul. Nicolae Matei a afirmat că proiectul este în valoare de aproximativ 60 de milioane de lei şi va fi realizat cu fonduri europene. Mohammad Murad, preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) şi cel mai mare investitor în turism pe litoral, cu 4.000 de locuri de cazare, dintre care 2.000 construite în Năvodari, afirmă că proiectul primarului nu este convenabil absolut deloc pentru cei care au investit în staţiune, pentru că multe dintre planurile de investiţii au ţinut cont de ieşirea la mare şi de plaja lată. Potrivit hotelierului, turiştii vin la mare în principal pentru plajă, iar investitorii şi-ar dori ca zona să fie păstrată aşa cum este. Murad, care a deschis anul trecut un hotel de cinci stele în Năvodari, a afirmat că nu l-ar mai fi construit dacă ar fi ştiut despre planurile primarului: "Ceea ce face primarul din Năvodari arată foarte clar că în România investiţiile pe termen lung sunt riscante. Nu ştii niciodată ce se va schimba. Eu, de exemplu, am adormit vecin cu Apele Române şi cu plaja şi m-am trezit vecin cu Gheorghe şi cu faleza. Faleza din Năvodari va face ca staţiunea să concureze în câţiva ani cu Eforie Nord. Cei care vin în Năvodari sunt persoane cu bani, care caută hoteluri noi, de 4 sau 5 stele. Nimeni nu vrea să se plimbe aici pe o faleză unde să găsească bazaruri turceşti cu porumb şi floricele. Aici este nevoie de un alt gen de investiţii, un port turistic, un cazinou, aqua land, cluburi etc.". În Năvodari există, potrivit Autorităţii Naţionale pentru Turism, 8.720 de locuri de cazare.