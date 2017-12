Patronatele din turism acuză neaplicarea legii voucherelor

Patronatele din turism acuză autoritățile competente că nu emit încă vouchere de vacanță, deși ar fi trebuit să o facă, potrivit legii, de la 1 ianuarie, afectând în acest fel circulația turistică. ”Patronatele din turism sunt nemulţumite de modul în care Simona Man, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT), gestionează problema voucherelor de turism. Nu înţelegem de ce o lege care trebuia aplicată de la 1 ianuarie şi care prevedea emiterea de către ANT a acestor vouchere nu se aplică”, a declarat vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) şi proprietarul agenției Paralela 45, Alin Burcea. El a adăugat că ANT și-a asumat emiterea voucherelor începând cu 1 ianuarie și publicarea normelor metodologice pentru folosirea acestora, însă nu a realizat niciunul dintre obiective. Vicepreședintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Dragoș Răducan, a arătat că, în iunie 2014, legea tichetelor de vacanță a fost modificată, acestea fiind transformate în vouchere de vacanță, care ar fi trebuit emise electronic de ANT de la 1 iulie 2014. Din acel moment, a fost interzisă emiterea de tichete de vacanţă sau acordarea de prime, statul intenţionând să stimuleze acordarea de vouchere. La rândul său, președintele ANT, Simona Man, a explicat că aplicarea legii întârzie din motive birocratice. ”Şi noi suntem foarte nemulţumiţi că nu se aplică încă şi am demarat toate procedurile ca să rezolvăm problema. Între timp, în ultimele luni, s-a schimbat structura Guvernului şi, din punct de vedere birocratic, s-au amânat nişte lucruri. Noi am făcut şi normele de aplicare şi am făcut tot ce a depins de noi, dar n-am avut buget şi n-am putut achiziţiona softul pentru emiterea acestora”, a precizat Man. Ea a adăugat că softul este în curs de achiziţie şi estimează că voucherele vor începe să fie emise în perioada 1-10 martie. Cu toate acestea, tour-operatorii spun că românii cumpără vacanţe de vară şi în această perioadă, iar voucherele i-ar fi făcut pe unii dintre ei să se orienteze către turismul intern.