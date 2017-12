Patronatele din turism cer reînfiinţarea Ministerului Turismului

Asociaţiile naţionale din turismul românesc au solicitat, ieri, ca alegerea viitorului preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT) să fie făcută doar în urma consultării reprezentanţilor industriei, pentru a stopa şirul schimbărilor dese înregistrate în ultimii ani la conducerea instituţiei. Instaurarea unui canal de comunicare între hotelieri şi ANT se află şi printre solicitările făcute publice de către Asociaţia Patronală Mamaia, prin vicepreşedintele său, Andrei Trandafir, care susţine că în acest fel se va reuşi redresarea turismului de litoral. "Scopul solicitării noastre este de a stopa simplele treceri vremelnice pe la cîrma instituţiei de resort, la rîndul ei preschimbată pe rînd în minister, departament, oficiu, autoritate. Instabilitatea generată fragmentează orice demersuri şi orice fundament al dezvoltării şi credibilităţii României ca destinaţie pentru circulaţia turistică, pentru investiţiile şi afacerile de profil", se arată într-un comunicat comun al Asociaţiei Naţionale a Organizatorilor Profesionişti de Conferinţe şi Expoziţii (RCB), Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Federaţiei Industriei Hoteliere din România (FIHR), Asociaţiei Naţională de Turism Rural şi Ecologic (ANTREC) şi Organizaţiei Patronale a Turismului Balnear din România (OPTBR). Totodată, reprezentanţii industriei turistice sînt de părere că sectorul turistic trebuie "scos de sub orice tip de influenţă politică" şi controlat de o instituţie guvernamentală tehnocrată. "Orice alternativă în care viitorul preşedinte să fie doar înregimentat politic, fără o consistenţă profesională şi morală cunoscută şi recunoscută de mediul de afaceri din turism nu va putea decît să sporească seria încercărilor de pînă acum", se mai arată în comunicat. La solicitarea celor cinci asociaţii se mai adaugă şi reînfiinţarea unui minister al turismului, care a fost desfiinţat în anul 2003, sau trecerea ANT din subordinea Ministerului Transporturilor în cea a Guvernului. Factorii implicaţi în turism susţin că este ultimul ceas în care o entitate guvernamentală pentru turism mai poate să capete acea coerenţă, echidistanţă şi recunoaştere unanimă din partea mediului profesional şi de afaceri, necesare pentru scoaterea turismului românesc din criza în care se află. Aceste cereri, care sînt susţinute şi de către Patronatul Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT), vin la scurt timp după ce preşedintele ANT, Ovidiu Iuliu Marian, a demisionat pe motiv că se află în imposibilitatea de a dezvolta turismul la standardele solicitate. “Noi susţinem reînfiinţarea Ministerului Turismului sau trecerea ANT în subordinea Guvernului de mai bine de o lună, atunci cînd am şi transmis un comunicat pe această temă“, a declarat consilierul de presă al ANAT, Traian Bădulescu. Acest gest a venit la scurt timp după ce ANT a dat publicităţii un document care spunea că România a încetat să mai fie o piaţă turistică atractivă şi că, la acest capitol, ne depăşesc aproape toate ţările est-europene. În plus, demisia lui Ovidiu Marian a fost solicitată de tot mediul de afaceri de pe litoral în urma unui interviu în care preşedintele demisionar a calomniat acest sector şi pe toţi cei care îşi desfăşoară activitatea aici, catalogîndu-i drept “şmecheri“ şi “tunari“.