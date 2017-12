Patronatele din turism: Lucrările CNADNR vor paraliza turismul de pe litoral!

20:14:33 / 30 Martie 2016

BOALA UITARII = ALZHEIMER

Consider ca Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc nu are nici o =LEGATURA= cu CNADNR, si sa-si vada de resortul ei de activitate ca de 2.000 de ani geto-dacii si romanii de azi ai romaniei au venit la =PLAJA= fara sa mearga pe autostrazi., Cat priveste pe straini acestia fie ca vin cu avioane personale sau vin cu avioane de linie si nu au nevoie de luxul autostrazilor,,. Astazi in 2016 nu uitati ca avem cea mai modrna linie ferata din europa, asa ca nu e cazul ca nu puteti ajunge la Constanta,. Grija facetiva ca cetatenii romani care mai sunt in romania astazi sunt atat de saraci incat nu au dupa ce bea apa, iar cei 6 (sase) MILIOANE de romani= cea mai activa forta de munca= plecara in pribegie nu vin cu masina din america pentru a merge la plaja., Indreptativa atentia spre Cantinele si bucatariile din Hoteluri si Statiuni ca sa nu mai IMBOLNAVITI pelerinii., Si daca mai aveti un gram de crier ganditi ca IARNA nu se poate pune asfalt pe soselele patrieica ingheata si se macina imediat nu resista mai mult de 2-3 saptamani., Amintiti-va de perioada de cand basescu traian era ministru de transporturi si ASFALTA autostrada Buc- Pitesti toamna si iarna iar in 3 saptamani gropile erau din nou in strada- drum. Asa este in capitalismul salbatic,.