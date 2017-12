Patronatul Român al Apei, sprijinit de BERD şi Ambasada SUA

Ieri, la Bucureşti, a avut loc şedinţa Comitetului de Conducere şi a membrilor Patronatului Român al Apei. Printre invitaţii speciali ai evenimentului s-au numărat ambasadorul SUA la Bucureşti, Excelenţa sa, Mark Gitenstein, ataşatul comercial al Ambasadei SUA, Keith Kirkham, precum şi reprezentanţii unor companii de profil din Statele Unite. Pe lângă aceştia, la şedinţă au mai participat directorul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din România, Dana Crăciunescu, directorul adjunct al Autorităţii Naţionale de Reglementare a Serviciilor Comunale, Daniel Alexandru, directorul Direcţiei de Management POS Mediu, Adrian Mândroiu, dar şi reprezentanţii celor mai puternice companii de profil din ţară. Reprezentantul ANRSC, Daniel Alexandru, a felicitat, în discursul său, Patronatul Român al Apei pentru activitatea pe care a desfăşurat-o în acest an şi şi-a exprimat convingerea că şi în 2012 va avea o activitate la fel de bogată. „Sper că veţi adopta şi la anul cât mai multe reglementări cu un impact puternic asupra cetăţenilor, în ceea ce priveşte creşterea serviciilor furnizate“, a precizat Daniel Alexandru. Reprezentantul Ministerului Mediului, Adrian Mândroiu, le-a vorbit participanţilor despre întârzierile înregistrate în implementarea proiectelor finanţate prin POS Mediu: „La ora actuală, situaţia implementării programelor operaţionale sectoriale de mediu este puţin îngrijorătoare având în vedere că termenul rămas până la data la care ar trebui să se finalizeze, 2015, este foarte scurt. Recomandăm autorităţilor contractante – operatorii de apă/canal - să accentueze procedurile de contractare a acestor lucrări, iar primul pas este lansarea licitaţiilor publice“. Reprezentantul BERD în România, Dana Crăciunescu, şi-a exprimat convingerea că şi în anul viitor BERD va reuşi, ca şi până acum, să reprezinte un sprijin real şi viabil în derularea unor proiecte ambiţioase cu impact major asupra populaţiei. Preşedintele Patronatului Român al Apei, Felix Stroe, a punctat prezenţa la şedinţa organizaţiei a Excelenţei sale, ambasadorul SUA la Bucureşti: „Este o onoare deosebită că ambasadorul a dorit să participe la şedinţă. Prezenţa Excelenţei sale arată cât de mult preţuieşte protocolul semnat între Ambasada SUA şi Patronatul Român al Apei, dar şi faptul că, în continuare, operatorii români de apă din România se vor bucura de sprijinul necondiţionat al Guvernului SUA, sprijin care, în 2012, va veni sub forma unor granturi pentru investiţiile din domeniu“. Ambsadorul SUA la Bucureşti, Excelenţa sa Mark Gitenstein şi-a exprimat aprecierile pentru Patronatul Român al Apei: „Apreciez foarte mult activitatea dvs., pentru că aduceţi oamenilor din această ţară apă curată. Fără apă curată nici o ţară nu poate supravieţui, de aceea, voi, operatorii, asiguraţi succesul României. Pe sectorul dvs. faceţi o treabă mult mai bună decât în celelalte sectoare în atragerea de fonduri pentru programele de dezvoltare şi, până când restul sectoarelor din România nu vor învăţa să facă ceea ce faceţi dvs., nu va exista o creştere economică reală“. Ataşatul comercial al Ambasadei SUA, Keith Kirkham, a reafirmat sprijinul pe care Guvernul SUA îl va acorda, şi în viitor, operatorilor de apă/canal din România: „În afară de faptul că suntem mândri de ce am realizat, avem convingerea, dar şi dorinţa de a aduce cât mai multă tehnologie americană, prin firmele de profil, în această ţară. Totodată, pentru anul 2012, fiind conştienţi de relaţiile directe dintre sistemele de alimentare cu apă şi consumul energetic, vom încerca să lucrăm pe această relaţie, în sensul promovării de energii alternative în procesele de obţinere, tratare şi epurare a apelor“. În cadrul şedinţei a mai fost prezentat un raport privind starea operatorilor de apă. Preşedintele Patronatului Român al Apei, Felix Stroe, şi-a declarat intenţia şi dorinţa ca acest raport să devină o tradiţie şi să se constate de la o întâlnire la alta o îmbunătăţire şi dezvoltare a acestor activităţi.