Patroni cercetați pentru muncă la negru

În doar o săptămână, reprezentanții Inspecției Muncii (IM) au aplicat amenzi în valoare de 371.659 de euro, adică 1.635.302 lei, și au depistat 123 de persoane care lucrau la negru. Mai precis, în întreaga țară, între 21 și 25 septembrie, inspectorii din cadrul IM au desfășurat acţiuni de control în urma cărora au depistat cele 123 de persoane fără forme legale, dintre care 14 erau din Timiș și 10 din Galați. În domeniul relaţiilor de muncă, la nivel național s-au aplicat amenzi în valoare de 1.277.802 lei, din care 890.002 lei pentru muncă la negru. Pentru primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără contracte individuale de muncă, inspectorii au făcut două propuneri de cercetare penală, una în județul Galați și una în județul Neamț. Au fost sancţionaţi 358 de angajatori. În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-au aplicat amenzi în valoare de 357.500 de lei.

MUNCITORII ÎN AGRICULTURĂ, EXPLOATAȚI DE PATRONI ”Ne însușim prin cooperare la nivel european modele de bună practică aplicabile și în România. În septembrie am participat la inspecții comune cu omologii din Marea Britanie pentru depistarea cazurilor de exploatare prin muncă ce implică cetățeni români care muncesc în agricultură. Este vorba de români recrutați prin agenții de mediere din România și plasați la agenții de recrutare britanice. Am verificat la ferme condițiile de muncă, respectarea normelor de sănătate și securitate la locul de muncă, respectarea prevederilor legale cu privire la salariul minim, am pus accent pe identificarea posibilelor victime ale traficului de persoane prin muncă”, a precizat inspectorul general de stat din cadrul IM, Dantes Nicolae Bratu.