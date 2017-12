Patroni constănțeni sancționați cu amenzi usturătoare

08:33:23 / 06 Noiembrie 2016

EAZIUNE LA SCARA BLOCULUI?

AM SESIZAT CA IN ULTIMUL TIMP ITM CONSTANTA A INTENSIFICAT CONTROALELE SI AMENZILE PE MUNCA LA NEGRU LA ASOCIATIILE DE PROPRIETARI.AICI E MAREA EVAZIUNE PRIN MUNCA LA NEGRU A FEMEII DE SERVICIU SI ADMINISTRATORULUI DE BLOC? DE CE ITM CONSTANTA NU ANUNTA IN MEDIA SI LA TV-RADIO CE URMARESTE PRIN ACESTE CONTROALE, SUNT LA SESIZARIILE LOCATARILOR SAU SUNT CONTROALE DICTATE DE CONDUCEREA ITM?NU AR FI NORMAL INAINTE O CONSILIERE,INFORMARE A ADMINISTRATORILOR DE BLOC CU PRIVIRE LA LEGISLATIA CODULUI MUNCII SI NU DIN PRIMA 100 DE MILIOANE AMENDA IN PRAG DE IARNA PENTRU FEMEIA DE SERVICIU?ITM CONSTANTA NU FACESI CONTROALE PREVENTIVE, DE INFORMARE?DOMNILOR DIRECTORI BOLA, PLESU DI DIRECTORUL BECHEANU DE CE NU INCEPETI CU VERIFICAREA ACTELOR ASOCIATIEI UNDE STATI, SAU STATI LA VILA? ACOLO FEMEIA DE SERVICIU ARE CARTE DE MUNCA SI PROTECTIA MUNCII LA ZI?