Patroni şi angajaţi laolaltă, la primul miting de protest din istoria turismului

Taximetriştii, în stradă, alături de investitorii şi angajaţii din turism

Peste 1.000 de angajaţi şi investitori din industria hotelieră de pe litoral au ieşit ieri în stradă, mişcare fără precedent în acest sector de activitate. Principala nemulţumitre a investitorilor şi angajaţilor unităţilor de cazare este atribuirea plajelor unor intermediari care nu fac decît să crească preţurile serviciilor şi astfel să gonească turiştii. Hotelierilor li s-au alăturat peste 300 de taximetrişti. “Turistul are primul contact cu taximetristul care îl duce la unitatea de cazare. Turişti sînt puţini în acest sezon, iar aceştia se plîng că, deşi achită costul sejurului, nu au garanţia accesului pe plajă. Ei sînt nemulţumiţi, la fel de nemulţumiţi sînt şi taximetriştii, pentru că nu mai sosesc turişti şi nu au clienţi”, a declarat preşedintele Camerei Taximetriştilor, Marin Neagu. Coloana de protestatari - oameni şi maşini - a plecat la ora 11.00 din faţa Sălii Sporturilor şi a străbătut b-dul Tomis pînă la Prefectură. ”Toate deciziile aberante ale unor oameni care nu au nimic de-a face cu turismul ne distrug pe noi, investitorii autohtoni. Problemele administrative, incoerenţa în guvernare au determinat scăderea numărului de turişti, deşi bazele de cazare sînt foarte bine pregătite. Marii rechini încearcă să distrugă litoralul, iar Guvernul, în ciuda demersurilor noastre, nu a luat nicio măsură pentru salvarea acestei activităţi care, în alte state, asigură 40-50% din PIB”, a declarat preşedintele Asociaţiei Investitorilor din Venus, Lucian Iftimie. El a mai spus că, în ciuda declaraţiilor ministresei Sulfina Barbu, cum că singurii nemulţumiţi ar fi hotelierii din Mamaia, cei mai supăraţi sînt agenţii economici din sudul litoralului, ale căror unităţi sînt goale.

Tour-operatorii şi agenţiile de voiaj s-au raliat la protestul hotelierilor

La protestul hotelierilor s-au raliat şi marii tour-operatori precum şi agenţiile de voiaj care, în acest an, înregistrează mari pierderi din cauza faptului că nu mai pot vinde pachete de servicii pentru un concediu la mare. “Această chestiune care s-a întîmplat cu plajele duce la o lipsă de competitivitate. Preţul pe care hotelierul îl plăteşte pe cm pătrat de plajă se va reflecta în preţul total pe care hotelierul mi-l face pentru la anul. Deja, în acest an, nu sîntem competitivi pe plan internaţional, iar dacă la anul mărim preţul, nici nu are importanţă cu cît, am sărit din peisaj.”, a declarat reprezentantul tour-operatorului Danubius TUI România, Ciprian Popescu. La rîndul său, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, regiunea Sud Est, Corina Martin, a declarat: “Ne-am solidarizat cu acţiunea patronatelor din turismul de pe litoral mai ales că se doreşte a fi un semnal de alarmă în acest moment, în care turismul este într-o stare jalnică. Nu este numai problema hotelierilor: este problema agenţiilor de turism, a constănţenilor, a celor care doresc să trăim şi din turism”. “Este un lucru inedit ca investitorii care au băgat bani în turism să iasă în stradă. Patronii şi salariaţii au ieşit în stradă pentru că turismul a ajuns să fie condus de ministere care nu au nici o treabă cu această activitate. Dacă nu existau modificările din acest an, aveam plajele gata la timp, populaţia nu era atît de bulversată de gripa aviară, de inundaţii, adică de probleme care ţin practic de Mediu, însă cine se află în fruntea Mediului s-a apucat de altceva. Imixtiunea acestui minister şi a Apelor Române, care au făcut o afacere din plajele noastre, a condus la compromiterea turismului de litoral. Forţa de muncă din unităţile hoteliere este aşa de îngrozită încît există această solidaritate între angajaţi şi patronat. Primii îşi văd ameninţate locurile de muncă, în timp ce ceilalţi, afacerile distruse”, a declarat reprezentantul lanţului hotelier Savoy Best Western, Angela Zahiu. “Au vîndut plajele, copiii noştri nu mai au unde să lucreze. Doamna Sulfina ne vrea şomeri? Să îi bage în şomaj pe cei care o sfătuiesc să ne lase fără obiectul muncii. Habar nu are ce înseamnă Constanţa, habar nu are ce înseamnă Mamaia, pe care a batjocorit-o”, a declarat un angajat al Hotelului Picadilly, Florian Şuşanu. “Protestul nostru este o formă de manifestare extremă. În prezent, turismul românesc este un organism bolnav, pe care se fac experienţe, i se administrează sedative fără să se intervină decisiv, cu o strategie coerentă şi unitară. Nu vrem să fim prada unor dispute politice, dar deja avem acest sentiment”, a declarat reprezentantul Lanţului hotelier RIU, Dumitru Becşenescu.

Apel către preşedintele Băsescu

În timpul marşului către Prefectură, dar şi de platoul din faţa instituţiei, protestatarii au scandat mai multe lozinci: ”Vrem să lucrăm, nu să şomăm!”, ”Stop haosului din turism!, ”Noi v-am ales, voi ne sfidaţi!”, ”Litoralul e frumos, de ce vă bateţi joc de el?”, ”Plajele sînt ale ţării, nu ale voastre!”, ”Plaja pentru turişti, nu pentru afacerişti!”, ”Nu ne lăsaţi pe drumuri!”, ”Nu lăsaţi constănţenii fără slujbe!”, ”Nu alungaţi turiştii de pe plajele româneşti!”. Membrii Comitetului de Iniţiativă care au organizat marşul de protest - preşedintele şi vicepreşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Agiacai Saladin şi Andrei Trandafir, alături de colegii lor Aurel Butnaru şi Dumitru Becşenescu - au fost primiţi de subprefectul Adrian Nicolaescu. Hotelierii i-au spus subprefectului că acest protest se doreşte a fi un semnal de alarmă şi exprimă îngrijorarea faţă de declinul turismului. Ei au precizat că doar 10% din angajaţi au participat la acţiune, în timp ce un procent de 70% nu se află la muncă din cauza modului de închiriere a plajelor. Hotelierii au atras atenţia că în prezent se construieşte masiv pe plajă, spre nemulţumirea turiştilor. În plus, atît timp cît ordonanţa care exceptează operatorii de plajă de la Legea Construcţiilor nu a fost promulgată de preşedintele României, toate construcţiile începute sînt ilegale. Nicolaescu a declarat că va informa Ministerul Mediului despre această situaţie, dar replica hotelierilor a fost promptă: “Ce legătură are Ministerul Mediului cu faptul că se construieşte ilegal?”. Abia atunci subprefectul a declarat că se va aplica legea. Bineînţeles, dacă nu cumva prefectul apolitic Dănuţ Culeţu, care ieri nu se afla în localitate, nu va închide ochii, ca şi în cazul în care firma fratelui său, Gheorghe Culeţu, se apucase să construiască ilegal un beach bar pe plaja din Mamaia. Agiacai Saladin l-a informat pe Nicolaescu că turiştii sînt goniţi de pe plajă dacă nu închiriază şezlonguri. În final, patronatele din turism au înaintat subprefectului un apel către preşedintele României, căruia i se cere să nu promulge ordonanţa care dă voie construirea pe plaje cu eludarea legilor organice. Hotelierii au atenţionat că demersurile lor nu se vor opri la acest miting. Ei sînt hotărîţi să recurgă la toate mijloacele legale pentru a determina Guvernul României să salveze turismul litoral.

Politicienii constănţeni, la unison cu hotelierii

@ Preşedintele PSD Constanţa, primarul Radu Mazăre: “Mă doare sufletul cînd văd că noi, Primăria, hotelierii, oamenii de turism, ne-am chinuit să ridicăm clasa staţiunii Mamaia şi tot ce am făcut timp de patru ani este distrus de ticăloşii ăştia într-un singur an. Dacă mă gîndesc şi la toate investiţiile pentru turism care au fost blocate, dar şi la faptul că turismul este o sursă importantă de venit pentru toţi constănţenii, sînt, pur şi simplu, indignat. E o batjocură ce au făcut cu investiţiile noastre în Mamaia, e o batjocură ce au făcut cu serviciile pe care le asiguram în staţiune, iar licitaţia organizată pentru plajele pe care acum le administrează firme de fier vechi şi de ţigări, este o şi mai mare batjocură. Trăim în ţara lui Papură Vodă! Dacă au ajuns patronii să facă miting alături de sindicalişti, înseamnă că situaţia este, într-adevăr, gravă. Vă spun cu părere de rău că, dacă se va menţine actuala stare de fapt, în doi ani putem să închidem staţiunea şi să plecăm acasă.”

@ Deputatul PSD Alexandru Mazăre: “Cînd a făcut această imensă prostie, ministrul Sulfina Barbu avea un oarecare suport politic, pentru că altminteri nu cred că îşi asuma un asemenea risc. Am atras atenţia chiar în discursul pe care l-am rostit în Camera Deputaţilor că asociaţiile patronale vor riposta faţă de această decizie aberantă. Acest lucru s-a întîmplat. Am atras atenţia că aplicarea ordonanţei va avea repercusiuni serioase asupra turismului de la malul mării. Iată că începem deja să le resimţim, pentru că avem o scădere dramatică a numărului de turişti în comparaţie cu anii anteriori. În ce mă priveşte, împreună cu o serie de colegi de la Camera Deputaţilor, voi adresa o interpelare primului ministru. Luni vom depune această interpelare, prin care îi cerem premierului să o înlocuiască pe ministra Mediului, pe care o considerăm principala vinovată pentru haosul din turism. Ne aşteptăm ca minimum 70 de colegi de-ai noştri să susţină iniţiativa, fapt care va da acestui demers o şi mai mare greutate.”

@ Preşedintele PRM Constanţa, Radu Comănici: ”Ministerul Mediului şi guvernanţii caută să satisfacă interesele clientelei politice, ceea ce a dus la o situaţie dezastruoasă comparativ cu anii anteriori. Sîntem în al doisprezecelea ceas. Sezonul turistic a început deja, iar chestiunea privind plajele este în ceaţă. PRM cere ca ministrul Sulfina Barbu să lase deoparte interesele clientelare şi să intervină ferm, prin ordonanţă de urgenţă, pentru ca plajele să revină în administrarea autorităţilor locale. Este o situaţie inacceptabilă ca autoritatea locală să nu elibereze autorizaţii de construire pentru lucrările efectuate pe plaje, situaţie unică în Europa şi unică şi în România. Astfel de soluţii unice ar trebui să lipsească din progamul Guvernului.

@ Preşedintele PC Constanţa, deputatul Andrian Mihei: “Această decizie proastă pe care a luat-o Ministerul Mediului, în necunoştinţă de cauză şi neconsultînd hotelierii, nu a făcut decît să coalizeze aceste patronate în jurul unei idei, a turismului. În discuţiile pe care le-am avut cu diverse ONG-uri care sînt implicate în proiecte de mediu sau ecologice, aceste decizii cred că ar putea fi atacate la Curtea Constituţională, pentru că se încalcă dreptul constituţional al societăţii civile de a se exprima asupra zonei costiere.”