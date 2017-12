Patronii plătesc mai bine decît statul român

În România există sectoare economice în care salariaţii au cîştiguri lunare care ar putea trezi chiar şi invidia unui parlamentar, însă mai sînt şi mulţi bugetari cu lefuri de doar cîteva sute de lei. Diferenţele între cîştigiurile din sistemul privat şi cel de stat devin tot mai mari pe zi ce trece, România fiind şi acum singura ţară din Uniunea Europeană cu două salarii minime pe economie. Dacă în sectorul privat remunerarea salariaţilor se face în raport cu timpul efectiv lucrat, variantă preferată şi de sindicate, bugetarii merg mai mult pe principiul "ei se fac că ne plătesc, noi ne facem că muncim". Rămîne totuşi o întrebare: de ce statul continuă să stabilească în fiecare an un salariu minim mult sub nivelul celui negociat în sistemul privat? Probabil că vor trece ani buni pînă cînd guvernanţii vor da un răspuns, însă este sigur că şi în acest an angajatorii români vor lucra cu două salarii minime pe economie. Cel de 390 de lei pentru angajaţii instituţiilor bugetare, stabilit de Executiv după un scenariu cunoscut de ani buni, şi al doilea pentru salariaţii care îşi negociază remuneraţiile. În urma negocierilor dintre sindicate şi patronate s-a stabilit ca salariul de bază minim brut negociat pentru un program complet de lucru de 170 de ore să fie 440 de lei. Măsura este pe deplin justificată dacă luăm în considerare faptul că patronatele vor fi scutite, cel puţin pentru o bună perioadă, de mişcări de protest în propriile unităţi pe motive salariale. Prin intrarea în vigoare a noului Contract Colectiv de Muncă la nivel naţional şi publicarea acestuia în Monitorul Oficial, indicii de ierarhizare cresc în funcţie de calificarea şi pregătirea angajaţilor. Salariul creşte de la suma cea mai mică de 440 de lei a unui muncitor necalificat, în vreme ce absolvenţii cu studii superioare vor cîştiga cel puţin 880 de lei. Condiţia este ca intelectualii să fie încadraţi pe funcţii corespunzătoare nivelului de pregătire profesională, şi unde se va aplică un coeficient de ierarhizare 2. În acelaşi timp, muncitorii calificaţi vor beneficia de un coeficient de 1,2, primind un salariu minim de 528 de lei. Pentru personalul administrativ cu studii postliceale salariul minim negociat este de 550 de lei, iar pentru absolvenţii şcolilor de maiştri, de 572 de lei. Pe de altă parte, angajaţii din administraţie cu studii universitare de scurtă durată primesc salarii minime de 660 de lei.