Patronii, stăpâni de sclavi!

Modificarea Codului Muncii, anunţată de Guvern în scrisoarea de intenţie către FMI, care ar introduce concedierea necondiţionată ar avantaja patronii, iar angajaţii ar avea de pierdut, a declarat vicepreşedintele Cartel Alfa, Petru Dandea. \"Patronii şi Guvernul vor să introducă în Codul Muncii ceea ce în SUA se numeşte procedură liberă de angajare şi concediere, adică patronul te angajează şi te dă afară fără să fie tras la răspundere pe acest motiv. Din păcate, patronii care sprijină punctul de vedere al introducerii concedierii necondiţionate nu se diferenţiază foarte mult de cei care erau numiţi în secolul XIX promotorii capitalismului sălbatic\", a declarat liderul sindical. Petru Dandea susţine că deşi preşedintele Traian Băsescu spune că în România Codul Muncii trebuie modificat, sindicatele se vor lupta ca acesta să nu fie modificat. \"Ne vom lupta ca să nu fie modificat, deşi Guvernul doreşte asta şi a spus-o în ultima scrisoare de intenţie către FMI. Mulţi dintre cei care ne conduc la rândul lor sunt mari patroni, de aia îşi doresc să modifice Codul muncii în favoarea lor. De exemplu, fostul ministru Adriean Videanu are câteva companii şi evident are şi un interes direct pentru introducerea procedurii liberă de angajare şi concediere\", a mai spus liderul sindical. Liderul sindical atrage atenţia că nici în contextul actual nu este foarte greu să concediezi un angajat din cauză că inspectorii teritoriali de muncă şi Justiţia nu îşi fac treaba foarte bine, drept urmare modificarea Codului Muncii ar agrava şi mai mult lucrurile. \"Sindicatele pot şi vor încerca să oprească modificarea Codului Muncii. Din fericire nu ne bazăm doar pe o reacţie a salariaţilor din România, care nu se implică tocmai din cauza temerii să fie daţi afară. Noi sperăm să primim sprijinul celor de la Organizaţia Internaţională a Muncii, care nu vor fi de acord ca Guvernul să facă asta. Am mai avut situaţia asta în 2005, când era ministru Barbu, iar cei de la Organizaţia Internaţională a Muncii au venit cu o asistenţă tehnică şi am rezolvat\", a mai precizat liderul sindical.