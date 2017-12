Patronul acuzat că a scos arma: “Sunt nevinovat”

Patronul unui restaurant din comuna Agigea, acuzat că ar fi încercat, marţi seară, să dea cu maşina peste un localnic, îşi susţine nevinovăţia. Vasile Cucu, de 66 de ani, spune că întreaga poveste ar fi fost inventată de victimă. „Totul a început după ce reclamantul a fost deconectat de la curentul electric. El a venit în faţa restaurantului meu şi a început să facă scandal şi să ţipe la mine susţinând că eu i-aş fi chemat pe cei de la „Enel”, ceea ce este o minciună. Am încercat să vorbesc cu el, să-l conving să mă lase în pace, dar nu a vrut să mă asculte şi a continuat să strige. Pentru că nu mă puteam înţelege cu el, m-am hotărât să plec spre Constanţa, unde aveam treabă. M-am urcat în maşină ca să iau ceva de acolo, dar nu am pornit-o, pentru că nici măcar nu aveam cheile la mine. Eu am permisul anulat şi aveam de gând să merg la Constanţa cu microbuzul. Atunci, el a sărit în faţa autoturismului şi a început să strige că vreau să dau peste el. Pentru că nu se potolea, am coborât şi i-am spus că dacă nu mă lasă în pace deschid focul, dar nici măcar nu aveam pistolul la mine, aşa că nu este real faptul că aş fi scos arma. Am zece martori care pot confirma acest lucru. Sunt nevinovat”, a declarat Vasile Cucu. Acesta spune că a aflat despre plângerea depusă împotriva lui la Poliţie mai târziu. „Am fost chemat la Poliţie, pentru că el a reclamat că l-aş fi lovit. Am mers cu el şi cu poliţiştii la spitalul din Eforie ca să îl vadă un medic şi bineînţeles că nu avea nimic, nicio leziune”, susţine Vasile Cucu.

ACUZAŢII Amintim că Vasile Cucu a fost reţinut marţi seară, după ce ar fi fost implicat într-un incident petrecut pe strada Ion Borcea, din Agigea. Oamenii legii spun că bărbatul, administratorul unui local din Agigea, s-a luat la ceartă, în jurul orelor 19.00, cu un localnic. Potrivit anchetatorilor, scandalul dintre cei doi ar fi izbucnit în urma unor discuţii în contradictoriu. Victima a declarat în faţa anchetatorilor că, la un moment dat, Vasile Cucu s-ar fi urcat la volanul unei maşini cu numere de înmatriculare bulgăreşti şi ar fi condus pe o distanţă de câţiva metri, încercând să îl lovească. Bărbatul le-a mai spus anchetatorilor că Vasile Cucu ar fi scos apoi un pistol cu gaz şi l-ar fi ameninţat. În urma verificărilor efectuate, anchetatorii au constatat că bărbatul are permisul de conducere anulat şi că acesta deţine în mod legal arma. Vasile Cucu este cercetat, în stare de libertate, pentru ameninţare şi conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană cu permisul anulat.