Patronul de la Cafe Café, reţinut pentru ultraj

Omul de afaceri, Cătălin Iulian Nedelcu, patronul de la Cafe Café, a fost reţinut, ieri după-amiază, de procurorii constănţeni pentru comiterea infracţiunii de ultraj. Bărbatul este acuzat că, în cursul săptămânii trecute, în timpul unei percheziţii la domiciliul său, ar fi agresat o poliţistă din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale. Ieri după-amiază, Nedelcu a fost escortat la sediul poliţiei pentru audieri, iar procurorii au decis reţinere lui pentru 24 de ore. Anchetatorii spun că bărbatul nu a vrut să declare nimic, iar astăzi el va fi adus în faţa instanţei cu propunere de arestare preventivă. “Este o acuzaţie nereală şi nesusţinută de probe. Acuzaţia care i se aduce este contrazisă de înregistrările video care au fost făcute la acea dată, iar reţinerea lui a fost abuzivă”, a declarat Cătălin Filişan, avocatul lui Nedelcu.

ACUZE Cătălin Iulian Nedelcu şi-a cumpărat un apartament în zona Gării şi în timpul lucrărilor de renovare a tavanului, vecinul de la etajul inferior a suferit câteva pagube. Nedelcu spune că de atunci, vecinul său i-a făcut mai multe reclamaţii la poliţie şi s-a ales cu trei dosare penale, iar pentru unul din acele dosare, oamenii legii au venit săptămâna trecută să facă o percheziţie. Patronul de la Cafe Cafe a declarat că poliţiştii au intrat abuziv în casa lui şi fără să se legitimize, iar poliţista s-ar fi agresat singură. “În momentul în care au venit să facă percheziţia, acasă se aflau doar muncitorii care m-au sunat imediat. Am ajuns în scurt timp şi eu şi soţia, însă niciunul dintre poliţişti nu s-a legitimat. Eu am chemat o echipă de la o televiziune din Constanţa, iar poliţia nu a permis accesul lor în casă. În timp ce eu încercam să îi deschid uşa cameramanului pentru a intra în apartament, poliţiştii o închideau. În acel moment poliţista şi-a prins mâna la uşă şi mai mult şi-a smuls un cercel din ureche, pentru a mă acuza că am agresat-o. Momentul este filmat din interior de soţia mea, dar şi din exterior de către cei de la presă”, a declarat Cătălin Iulian Nedelcu.