Patronul de la Dovi, la un pas de eliberare

Magistraţii de la Tribunalul Constanţa au dispus, ieri, înlocuirea măsurii arestării preventive cu obligarea de a nu părăsi localitatea de domiciliu pentru Patronul SC Dovi Impex Export SRL Constanţa, Viorel Done. Decizia instanţei nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs în termen de 24 de ore. Reamintim că, în iulie 2011, Done a fost arestat pentru evaziune fiscală şi speculă, el fiind trimis în judecată în primul dosar penal în care era suspectat de contrabandă cu ţigări şi înşelăciune. Conform rechizitoriului, în acelaşi dosar sunt judecaţi Liciu Cristian, Romeu Onilă, Nelu Mocanu, Doru Rîşcu, Miahi Asaftei, Florin Alexandru, Nicolae Alexandru Constantinescu, Traian Simiganoschi, Fănel Grecu, Sterea Calinderi, Felicia Rîşcu, Eleonora Niţu şi Paulin Niţu. Anchetatorii susţin că, în 2010, Viorel Done şi complicii lui au transportat, depozitat şi comercializat către diverse persoane fizice şi juridice importante cantităţi de ţigări netimbrate sau cu timbre din Republica Moldova şi Ucraina. Oamenii legii au stabilit că indivizii au achiziţionat peste 153.500 de pachete de ţigări (3.070.000 de ţigarete), în valoare de 1.228.000 lei, cu toate că ştiau că acestea fuseseră introduse fraudulos în România. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Constanţa au mai ridicat din locuinţa unuia dintre suspecţi suma de 32.000 lei.

DESCINDERI Activitatea lor infracţională a fost descoperită la mijlocul lunii decembrie 2010, când poliţiştii şi procurorii constănţeni au efectuat nu mai puţin de 42 de percheziţii domiciliare în urma cărora au descoperit pachetele de ţigări netimbrate şi sute de sticle de băutură fără timbru fiscal. După o săptămână de la descinderi, oamenii legii l-au prins pe Nicolae Alexandru Constantinescu, angajatul de încredere al lui Viorel Done, în timp ce oferea spre vânzare 9.800 de ţigarete de diverse mărci, fără banderole de marcaj sau cu banderole emise de Ucraina, pe care le avea în portbagajul unui autoturism aparţinând unităţii comerciale unde lucra. Viorel Done a fost arestat în decembrie 2010 însă, după câteva săptămâni, la sfârşitul lunii ianuarie 2011, a fost eliberat sub control judiciar. Cu toate că era urmărit penal, patronul SC „Dovi” SRL Constanţa şi-a continuat activitatea infracţională şi, luna trecută, a ajuns înapoi în arest. Acuzaţiile aduse de data aceasta sunt de evaziune fiscală şi speculă. Potrivit anchetatorilor, pe 4 iulie, oamenii legii au făcut mai multe percheziţii la firmele lui Done, în urma cărora au confiscat 2.356 de pachete de ţigări netimbrate, precum şi 29.112 lei, 200 de dolari şi 50 de euro, proveniţi din comerţul cu marfă de contrabandă. Cu toate acestea, a doua zi, Done a fost prins în timp ce oferea spre vânzare pachete de ţigări cu banderole de Republica Moldova, direct din autoturismul său. Procurorii au cerut arestarea preventivă a lui Viorel Done şi suspendarea activităţii SC Dovi Impex Export SRL Constanţa, ambele solicitări fiind admise.

De asemenea, instanţa a admis cererea înaintată de complicele lui Done, Sterea Calinderi, privind ridicarea măsurii asiguratorii a sechestrului impus de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa asupra unui apartament şi un teren din Constanţa aparţinând acestuia. Alţi acuzaţi din dosar, Nelu Mocanu şi Romeu Onilă, au solicitat şi ei ridicarea sechestrului impus pe bunurile lor, dar judecătorii le-au respins cererile