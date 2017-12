Patronul de la „Cafe Cafe” vrea înapoi banii furaţi

• DURERE PE HOLUL INSTANŢEI • Patronul restaurantului „Cafe Cafe”, din Constanţa, Cătălin-Iulian Nedelcu, a fost audiat, ieri, de Tribunalul Constanţa, în dosarul în care fostul lui angajat, Cezar Virgil Stăncescu, de 22 ani, este judecat pentru tâlhărie urmată de moartea victimei, alături de Costin Ion, de 19 ani, acuzat de complicitate la aceeaşi infracţiune, Laurenţiu Bogdan Târziu, de 23 de ani, acuzat de tăinuire şi Onsel Isleam, de favorizarea infractorului. Nedelcu a declarat că Marin Lixăndroiu, paznicul ucis de Stăncescu, era omul lui de încredere şi avea cheile de la toate încăperile din local, inclusiv de la seiful din biroul patronului. „În dimineaţa tâlhăriei am fost anunţat de un angajat că paznicul a fost bătut. Am ajuns la local înainte de sosirea ambulanţei şi Lixăndroiu era conştient, ne-a răspuns la întrebări cu da şi nu. Soţia lui este cea care a mers cu el la spital”, a declarat Cătălin-Iulian Nedelcu. El a adăugat că nu a avut nicio discuţie cu Stăncescu privind concedierea lui. „Administratorul restaurantului mi-a spus că Stăncescu i-a cerut, cu două seri înainte de atac, permisiunea să plece mai devreme întrucât voia să meargă la o petrecere, dar şeful nu i-a dat voie. Atunci s-a îmbrăcat şi a plecat fără să spună un cuvânt”, a adăugat Nedelcu în faţa instanţei. Cu privire la pretenţiile civile solicitate acuzaţilor, patronul a precizat că doreşte să fie despăgubit cu 2.000 de lei, o parte din banii dispăruţi din seif. În plus el le-a cerut celor patru acuzaţi restituirea unui pix, despre care spune că ar fi costat 1.400-1.600 de euro. „Era într-o agendă şi pentru mine are o valoare foarte mare întrucât l-am primit cadou de la tatăl meu când am absolvit facultatea”, a mai spus Nedelcu. „Patronul nu mi-a dat decât două salarii ale soţului meu şi ceva bani în ziua în care a murit şi de atunci nu m-a mai întrebat nimeni dacă mai am bani de pomeni. Doi dintre criminali sunt liberi şi bărbatul meu zace în pământ. Îl vreau înapoi, era sprijinul meu la bătrâneţe...”, şi-a strigat durerea pe holul instanţei Zamfira Lixăndroiu, soţia paznicului ucis. „În seara în care Stăncescu a cerut voie să plece mai devreme de la muncă nu trebuia să meargă la o petrecere, aşa cum a pretins, ci s-a dus într-un apartament cu complicii lui, unde au pus la cale jaful.”, a adăugat femeia plângând. Cumnata ei a depus mărturie în faţa instanţei pentru a dovedi pretenţiile materiale ale Zamfirei Lixăndroiu. Ea a declarat că aceasta a cheltuit peste 250 milioane de lei vechi cu pomenile şi cu înmormântarea. „Eu personal am împrumutat-o cu 80 milioane de lei vechi, plus că am cumpărat mai multe medicamente în cele 16 zile în care Marin Lixăndroiu a stat în spital, înainte de a muri. Cumnata mea este bolnavă de ciroză hepatică şi tratamentul este scump, de aceea soţul ei lucra, deşi era pensionar, pentru că nu se ajungeau cu banii. A fost foarte afectată de moartea lui şi nu şi-a revenit nici acum”, a declarat cumnata Zamfirei Lixăndroiu.

• ACUZAŢII • Potrivit rechizitoriului, în noaptea de 31 mai, Stăncescu, tânărul care fusese concediat în urmă cu câteva zile de patronul localului, a intrat în interiorul restaurantului, a escaladat zidul şi a ajuns direct pe terasă. Fostul angajat ştia cum merg lucrurile în interior, că în weekend vânzările sunt mari, unde se găsesc banii şi faptul că paznicul, fiind bătrân, nu-i poate ţine piept. El şi-a improvizat dintr-un fes o cagulă, pentru a nu fi recunoscut, şi l-a atacat pe paznic cu violenţă, lovindu-l cu pumnii în cap până când acesta a căzut inconştient pe podea. A furat apoi seiful în care se aflau banii şi a fugit. Afară, Stăncescu a fost aşteptat de complicii lui, Costin Ion, care l-a transportat cu un autoturism, şi Laurenţiu Târziu, care s-a ocupat de ascunderea banilor. După lovitura dată, cei trei au aruncat cutia metalică în Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari. În urma percheziţiilor, oamenii legii au reuşit să recupereze aproximativ 90% din prejudiciu, respectiv 14.000 de lei, 2.700 de euro, 680 de dolari şi două laptopuri Acer şi Dell. Anchetatorii au stabilit că Stăncescu a fost principalul autor al jafului, iar cei doi l-au ajutat să îşi ducă planul la îndeplinire. În urma jafului, Costin Ion s-a ales cu un laptop şi cu o sumă de bani, iar Laurenţiu Târziu, cu 4.000 de lei. Cei trei au fost prinşi după 24 de ore de la comiterea jafului. La două săptămâni de la atac, paznicul Marin Lixăndroiu, de 72 de ani, a murit în spital, ca urmare a vătămărilor suferite la nivelul capului. În timpul anchetei, procurorul a stabilit că în „afacere” a fost implicat şi un prieten al lui Laurenţiu Târziu, Ionsel Isleam, cel care a ţinut ascunşi banii acestuia, deşi ştia că provin din jaful de la „Cafe Cafe”. Următorul termen de judecată va fi pe 13 decembrie.