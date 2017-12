Patronul „Demirgean Trans” Constanţa a cerut achitatarea

Procesul cetăţeanului turc Sayim Demircan, de 54 ani, cu domiciliul în Constanţa, arestat pentru trafic de droguri de mare risc şi trecerea peste frontieră fără drept de droguri de mare risc, a ajuns, ieri, la final. Tribunalul Constanţa l-a audiat pe un partener de afaceri al lui Demircan, martor al flagrantului, care a povestit că patronul turc îi datora 15.500 de euro, bani pe care a promis că îi restituie pe 15 august. „M-a sunat să mă duc la firma lui să îmi dea datoria. Abia am intrat în birou că Demircan a şi fost arestat. Nu am nici o legătură cu drogurile şi habar nu am de unde proveneau banii pe care urma să mi-i restituie!”, a declarat martorul. Procurorul a expus pe larg acuzaţiile aduse lui Sayim Demircan şi a cerut condamnarea acestuia la o pedeapsă privativă de libertate îndreptată spre maximum prevăzut de lege. În schimb, avocatul a susţinut că Demircan este nevinovat şi a solicitat achitarea clientului său, spunând că adevăraţii traficanţi de droguri sunt partenerii de afaceri din Turcia ai lui Demircan. Apărătorul a afirmat că Demircan ar fi fost folosit de cei pe care îi considera prieteni şi care l-au trădat. Instanţa se va pronunţa pe 21 decembrie. Reamintim că Demircan Sayim, patronul SC „Demirgean Trans” SRL Constanţa a fost prins în flagrant pe 15 august 2009, la sediul firmei sale, situată în zona Casei de Cultură din Constanţa, în timp ce îi vindea unui ofiţer sub acoperire un kilogram de heroină. Iniţial, tranzacţia urma să se facă contra sumei de 15.000 de euro însă, după negocieri, patronul turc a mai lăsat din preţ şi a fost de acord să vândă heroina cu 13.000 de euro. În momentul în care oamenii legii au realizat flagrantul, în biroul lui Demircan se afla şi fiul asociatului său, Ferhat Altan, de 29 ani, tot cetăţean turc. Anchetatorii aveau informaţii că doi cetăţeni turci, Demircan şi asociatul lui, intenţionau să introducă în România heroină, motiv pentru care le-au monitorizat activitatea de la 1 iulie, anul acesta. Ofiţerul sub acoperire a luat legătura cu Demircan şi l-a convins să îi vândă droguri de mare risc. În timpul anchetei s-a stabilit că Ferhat Altan nu a fost implicat în acest trafic de heroină, la fel ca şi tatăl său, Abduraman Ferhat, ambii fiind scoşi de sub urmărire penală de către procurori.