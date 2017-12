Patronul Ecological Center face plângere la ambasadă pentru abuz

Judecătorii Curţii de Apel Constanţa au judecat, ieri, recursul declarat de procurori după ce Tribunalul l-a lăsat liber pe Roberto Vincentelli, patronul societăţii Ecological Center SA Năvodari, acuzat de dare de mită. „Deşi ştia că are un dosar penal în derulare, a părăsit ţara considerând mai importantă vacanţa decât ancheta. În acest fel s-a sustras de la urmărirea penală”, a susţinut procurorul de şedinţă. În replică, Ioana Focşa, avocatul lui Vincentelli, a declarat: „Pe 22 august a sosit citaţia prin care clientul nostru era invitat la Parchet pentru audiere, fără să fie precizat obiectul cauzei. Pe 23 august am depus o înştiinţare la Parchet în care am menţionat că Vincentelli e plecat în concediu şi va reveni în ţară pe 10 septembrie”. La final, Vincentelli a declarat că intenţionează să facă plângere împotriva procurorului care îl anchetează pentru că, în opinia sa, a fost supus unor abuzuri, atât el cât şi familia lui, la data reţinerii în trafic, la Cernavodă. Procurorul de caz Teodor Niţă nu a comentat acuzaţiile aduse de italian. Judecătorii au respins recursul Parchetului, astfel că cetăţeanul italian este liber, cu interdicţia de a părăsi ţara.

ÎNREGISTRARE CIUDATĂ După aflarea soluţiei, Vincentelli a venit cu precizări: „Mâine (n.r.- astăzi) voi depune o plângere la Ambasada Italiei, la preşedintele Italiei, Giorgio Napolitano, care se află zilele acestea în România, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi la Confindustria din România. Sunt unul dintre cei 12 consilieri naţionali ai acestei confederaţii, care face parte din cel mai mare şi mai vechi patronat din Europa. Voi reclama felul în care am fost adus la Parchet, modul în care am fost smuls din maşină şi abuzurile la care am fost supus în România”, a adăugat Vincentelli. „Matei (Primarul Năvodariului Nicolae Matei - n.r.) vrea să scape de mine, dar nu mă voi lăsa pentru că am o afacere curată. Nu am comis nicio infracţiune, nu am încercat să corup pe nimeni. Matei s-a tot chinuit să îmi găsească nod în papură, însă pentru că nu am încălcat legea, s-a gândit să îmi însceneze o dare de mită. Cât despre înregistrarea care mă incriminează, eu cred, fără să bag mâna în foc, că a fost făcută de Matei cu mijloacele proprii şi, ulterior, a obţinut autorizaţia instanţei pentru a deveni o probă legală împotriva mea. Înregistrarea video reprezintă două poze cu mine în biroul lui Matei, una cu spatele şi alta când ieşeam pe uşă, pe care cred că le-au scos de pe camera de supraveghere instalată în încăpere”, a mai spus Vincentelli.