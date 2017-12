Patronul FC Argeş şi-a arătat „muşchii” în faţa poliţiştilor constănţeni

Cornel Penescu, patronul echipei de fotbal F.C. Argeş Piteşti, a făcut, ieri după amiază, un scandal monstru, în plină stradă, la intrarea în oraşul Basarabi, după ce a fost determinat de lucrătorii Poliţiei Rutiere să oprească maşina, întrucît depăşise limita legală de viteză. Potrivit anchetatorilor, omul de afaceri se îndrepta dinspre Constanţa către Piteşti la volanul limuzinei sale, un Mercedes CLS 500, cînd a fost surprins de un radar gonind cu 131 km/ h. Penescu a refuzat să oprească la semnalul regulamentar al unui echipaj de poliţie, ba chiar i-a ironizat pe oamenii legii, în două rînduri, cînd a simulat că trage pe dreapta şi a demarat, de fiecare dată, în trombă, adresîndu-le injurii agenţilor de poliţie. Adevăratul scandal a avut loc, însă, la intrarea în oraşul Basarabi, cînd trei maşini de poliţie plecate în urmărirea lui au reuşit să blocheze limuzina patronului echipei F.C. Argeş. Supărat foc pe agenţii de circulaţie care nu l-au lăsat să-şi vadă de drum, Penescu a coborît din automobil şi s-a luat la ceartă cu ei. În jurul şoferului revoltat s-au strîns aproape 50 de localnici atraşi de tiradele acide pe care omul de afaceri a început să le rostească. “Nu se poate aşa ceva, domnule. Îşi bat joc de mine. Poliţiştii m-au oprit şi mi-au cerut actele pentru că am depăşit viteza legală. Le-am spus că mă numesc Cornel Penescu şi că pot să-mi trimită amenda acasă, aşa cum se întîmplă în toate ţările civilizate. Ei mă ţin aici de o oră şi jumătate fără motiv. Normal că sînt supărat, după ce că aseară m-au furat arbitrii în meciul cu Farul, acum un poliţist îşi bate joc de mine şi mă ţine aici. Ei îmi spun că trebuie să plătesc amendă, dar mie cine îmi plăteşte ora pe care am pierdut-o aici?”, s-a plîns patronul furios. După ce şi-a tras puţin sufletul, Penescu a continuat la fel de vehement: „Sînteţi ridicoli! O să duc imaginile astea la Ministerul Public şi la Ministerul Administraţiei şi Internelor ca să se vadă cum şi-au bătut joc de mine poliţiştii! Sînteţi miliţieni, nu poliţişti!”. Cînd oamenii legii au încercat să-i explice că trebuie să aştepte întocmirea unui proces-verbal, Penescu a izbucnit din nou: „Procedura voastră este o bătaie de joc! Ne vedem la judecătorie! M-aţi verificat prin calculator, ştiţi cum mă cheamă, totul e clar, de ce nu mă lăsaţi să plec? Aici s-a născut un nou banc cu miliţieni! Acum îţi trebuie bodyguarzi ca să te păzeşti de poliţie...”. Întrebat de jurnalişti dacă i-a înjurat pe poliţişti, Penescu a negat, ba mai mult i-a acuzat pe agenţii de circulaţie că i-au adresat injurii şi că l-au bruscat. Cornel Penescu nu a ratat prilejul de a trimite cîteva săgeţi spre Gheorghe Bosînceanu, patronul formaţiei Farul Constanţa, pe care îl consideră vinovat pentru tot ce i s-a întîmplat ieri: „Cînd o veni Bosînceanu la Piteşti, o să-l tratez şi eu la fel. Dar eu am respect... Aşa se întîmplă cînd un om este prea puternic într-un oraş. Nu le e de ajuns că m-au furat arbitrii aseară şi mi-au luat două puncte, acum au pus şi poliţia pe mine”, a mai spus patronul lui FC Argeş, sorbit din priviri de spectatorii strînşi în jurul lui. Pentru că nu a oprit la semnalul regulamentar, lui Penescu i-a fost suspendat permisul pe o perioadă de 30 de zile, omul de afaceri primind şi o sancţiune contravenţională de 507 lei. Fiindcă le-a adresat injurii poliţiştilor, el va plăti o amendă de 500 de lei, în vreme ce pentru depăşirea vitezei legale cu 41 km/h va fi sancţionat cu şase puncte de penalizare.