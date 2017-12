Patronul George Bosânceanu, implicat într-un nou caz de agresiune

Proprietarul hotelului "Histria" din staţiunea Mamaia a fost în ultimii ani "protagonistul" mai multor scandaluri, fiind în prezent inculpat în mai multe dosare penale aflate pe rolul instanţelor constănţene. După ce, în urmă cu două veri, a fost acuzat că patronează o reţea de prostituţie, George Bosînceanu este acum subiectul principal al unui nou caz de agresiune fizică, fiind bănuit de săvîrşirea unei infracţiuni de vătămare corporală. Incidentul a avut loc sîmbătă dimineaţă, în jurul orei 7.00, chiar în interiorul hotelului care îi aparţine. Poliţiştii din staţiunea Mamaia au fost chemaţi chiar de Bosînceanu care, reclama un scandal izbucnit între el şi un fost angajat, Adrian Mardare, un constănţean de 25 de ani. În urma cercetărilor, oamenii legii au stabilit că Mardare, aflat în stare de ebrietate, a intrat în hotelul Histria, pentru a-şi căuta soţia, care lucrează ca spălătoreasă. Între tînărul băut şi patronul Bosînceanu a avut loc un schimb dur de replici care a degenerat, ultimele "secvenţe" sângeroase, petrecându-se în plin bulevard, în apropierea Terasei Motor. Recunoscînd că a consumat înainte "câteva" pahare de alcool, Adrian Mardare susţinecă ar fi fost atacat de patron, care l-a lovit de mai multe ori cu o bîtă de bass-ball. Potrivit bărbatului, Bosînceanu ar fi fost ajutat de "un director" pe nume Doru, care ar fi fost înarmat cu un cuţit. Sub ploaia de lovituri a celor doi, Mardare a pus mîna pe o piatră şi l-a lovit pe patron în cap. După încheierea conflictului, atît patronul cît şi victima au avut nevoie de îngrijiri medicale. Adrian Mardare spune că, timp de mai bine de jumătate de an, a lucrat "la negru" pentru patronul de la Histria, ca braconier, prinzînd zilnic peştele care ulterior era servit turiştilor cazaţi la hotel. Victima agresiunii crede că nu are rost să depună plîngere la poliţie, pe motiv că Bosânceanu ar avea numeroase relaţii şi "nimeni nu se bagă peste el". La rîndul său, "şeful" de la Histria spune că Mardare a venit sîmbătă dimineaţă în avansată stare de ebrietate, pus pe scandal şi avînd asupra sa un cuţit. Bosînceanu a recunoscut că Mardare a fost angajatul său dar că l-a concediat după ce individul a spart maşina unui turist, fapta lui fiind recamată la poliţie de conducerea hotelului. Comandantul Poliţiei Mamaia, scms. Ştefan Martinescu a declarat, ieri, că niciuna dintre persoanele implicate în scandalul de sîmbătă, nu a depus plângere. "În urma cercetărilor, am stabilit că este vorba despre o altercaţie dintre un patron şi un fost angajat, acesta din urmă aflîndu-se sub influenţa alcoolului. Nici una dintre părţi nu a depus sesizare iar cuţitul despre care s-a vorbit, nu a fost găsit, cu toate că, verificările efectuate au fost unele amănunţite. În cazul în care una dintre victime va depune o plângere şi va prezenta şi un certificat medico-legal, care să confirme agresiunea, vom lua măsurile care se impun" a afirmat scms. Martinescu.