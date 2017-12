Patronul „Istanbul Kebab”, judecat pentru șantaj

13:57:53 / 11 Mai 2015

mircea aura georgiana

sau tiberiu nemet cu toate ca am auzit ca fara prafuri nu fac nimic..aura asa zice si la dna si la diicot...ce sa iti zic eu tie metin cerchez,nemet este ala de avea un jeep galloper cu care m-a plimbat de colo pana colo,dupa si-a luat un mercedes jeep argintiu si cu ala m-a plimbat mai ales in vila lui de la eforie,dupa i s-a stricat nush ce a patit exact masina ca nu prea ma interesam eu de el,el de mine tot timpu chiar si acum,dupa si-a luat un bmw x5 care ma plimba de colo pana colo la coaforuri venea la mine facea omu poarta 6 ziceai ca vine la el acasa!!!ca el cand a vazut ce frumoasa sunt a avut un soc!!!ce sa iti zic eu tie cu prafuri fara prafuri oricum nu face nimic ca nu are cu ce..dar el trebuie sa inteleaga ca sunt oameni pe lume si buni si poate sta cu el de mila sa nu-l fac sa sufere,oameni care ii indeplinesc dorinte ca sa il faca sa conteze ca l-am vazut ca sufera:)problema este alta tiberiu nemet ca tu poate ai avut niste sentimente eu deloc...cand ti-am spus ca nu mai vreau te-am gasit la bucuresti dupa mine ma intreba_i dc n-am ramas cu tine??omg de unde stiai tu unde sunt imi asculti cumva telefonul ma urmaresti??ai relatii in sri politie etc!!!bv mafiotule;)!!problema este daca ti se raspunde cu aceeiasi moneda!!!te rog si eu ceva dar nu te superi nu ma mai deranja nu ne potrivim tiberiu nemet !!!!