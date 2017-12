Patronul „La Strada”, acuzat de mai multe ţepe

Scandalul dintre patronul autoservirii „La Strada”, de pe bulevardul Mamaia din Constanţa, şi proprietarul care i-a închiriat spaţiul continuă. La sfârşitul lunii mai, proprietarul Gheorghe Radu îl acuza pe chiriaşul Ciprian Angelo Grancea că nu şi-a plătit chiria de mai multe luni şi încerca să îl dea afară din imobilul care îi aparţine. Patronul susţinea că a făcut mai multe demersuri, ba chiar a reziliat şi contractul de închiriere, însă totul a fost în zadar deoarece chiriaşul nu vroia să părăsească spaţiul. În cele din urmă, sâmbătă după-amiază, Gheorghe Radu a reintrat în posesia spaţiului de pe bulevardul Mamaia, dar a avut surpriza să constate că fostul chiriaş i-a distrus o parte din bunurile din unitate. „Mi-a devastat spaţiul complet. Mi-a luat o uşă, a spart oglinzile de pe pereţi, a lovit cu ciocanul plăcile de la cuptorul de pizza, masa de pizza, care are câteva frigidere ataşate, a luat foc când am încercat să o probez, tavanul e distrus, uşile batante sunt rupte, de la centrala de gaz a scos butoanele şi mi-a tăiat cablul, prizele sunt sparte şi tăiate, a scos motorul de la hotă şi a lăsat o gaură în acoperiş, iar în cazul în care plouă... ne inundăm. Instalaţia electrică este distrusă de asemenea. La prima vedere, paguba pe care mi-a provocat-o este de aproximativ 25.000 de lei”, a declarat proprietarul Gheorghe Radu. Contrar acuzaţiilor aduse de proprietar, chiriaşul spaţiului susţine că nu a luat nimic din ce nu îi aparţinea. „Instalaţia electrică a fost făcută de mine, iar bunurile care lipsesc şi care sunt distruse erau ale mele. Chiar şi oglinzile de pe perete. Erau ale mele şi s-au spart în momentul în care am vrut să le scot. Eu am predat spaţiul conform contractului de închiriere. Bunurile care erau ale lui le-am lăsat acolo şi au fost predate în stare de funcţionare. Acolo nu este nevoie decât de o curăţenie”, a declarat fostul chiriaş Ciprian Grancea. Proprietarul Gheorghe Radu spune că a apelat la justiţie pentru a-şi putea recupera banii de chirie pe care îi are de primit de la fostul chiriaş. „Am fost la Judecătorie şi l-am dat în judecată, însă termenul de somaţie pentru recuperarea banilor este pe 23 august. Nu ştiu ce voi face până atunci, însă sper să îi recuperez, deoarece e o sumă importantă, aproape 14.000 de euro”, susţine Gheorghe Radu.

DATORIE DE 46.000 DE EURO În urma materialului apărut în ziarul „Telegraf” în luna mai, mai multe persoane au semnalat că Ciprian Grancea nu s-ar afla la prima „ţeapă” de acest gen. Potrivit unor surse, pe timpul verii el funcţionează cu o autoservire şi în Constineşti. Grancea ar fi încheiat un contract de subînchiriere cu societatea BTT Perla Costineşti de mai mulţi ani, însă nu prea îşi plăteşte datoriile nici acolo. El ar fi încheiat un contract pe firma SC Danvert SRL. Pentru că nu şi-a plătit chiria, a fost dat în judecată, însă păgubitul nu a avut ce să îi ia deoarece firma era în insolvenţă. Ulterior, păgubitul ar fi încheiat un nou contract cu BTT Perla Costineşti, pe firma SC La Strada Events SRL, însă proprietarul i-a stipulat în contract ca toate datoriile pe care le are firma Danvert să le preia societatea La Strada. Grancea ar fi semnat fără să citească cu atenţie şi acum va fi dat în judecată pe această firmă. Aceleaşi surse spun că datoria pe care o are s-ar ridica la 207.000 de lei. El însă ar avea datorii şi la utilităţi. În plus, Grancea ar mai fi tras „ţepe” şi altora, spun sursele citate. În replică, Ciprian Grancea susţine că nu are nicio datorie la BTT Perla Costineşti şi că ar fi avut una în trecut, însă s-a reglat.