Patronul magazinului „Dovi”, prins cu ţigări de contrabandă

• PERCHEZIŢII • Pentru a treia oară de la începutul acestui an, poliţiştii au descins la domiciliul şi la un depozit aparţinând omului de afaceri constănţean Viorel Done, patronul magazinului „Dovi”, de pe bd-ul Tomis din Constanţa, unde au descoperit sute de cartoane cu ţigări de contrabandă. La percheziţiile de luni seara au participat ofiţeri ai Serviciului de Investigare a Fraudelor din Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa, sprijiniţi de luptători DIAS. Anchetatorii au descoperit 85.600 ţigarete de diverse mărci, netimbrate sau cu banderole de marcare din Ucraina sau Republica Moldova, în valoare totală de aproape 45.000 lei. Poliţiştii au întocmit dosar penal pe numele lui Viorel Done şi Nicolae Alexandru Constantinescu, de 22 ani, ambii din Constanţa, sub aspectul comiterii infracţiunilor de deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României de produse accizabile supuse marcării fără a fi marcate sau marcate necorespunzator şi tăinuire. Din cercetările efectuate, anchetatorii au stabilit că Nicolae Alexandru Constantinescu, omul de încredere al lui Viorel Done, este cel care se ocupă cu aprovizionarea depozitelor cu ţigări de contrabandă şi asigură o parte din distribuţia ţigaretelor.

• DOSARE LA INDIGO • Anul acesta, pe 11 februarie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, comisarii Gărzii Financiare Constanţa şi luptătorii DIAS au descins într-un imobil situat pe strada Ion Bănescu, din Constanţa. Proprietarul casei a fost identificat ca fiind Viorel Done. În casă au fost găsite 1.191 de cartoane cu ţigări „Kent”, „Rothmans”, „Pall Mall”, “Viceroy”, “Davidoff”, „L&M”, “Winston”, “Marlboro”, “More” şi “Assos”, ţigări netimbrate sau pe care erau lipite timbre din Republica Moldova şi Ucraina. Organele de control au dispus ridicarea bunurilor respective, estimate la suma totală de 82.000 de lei. Noi descinderi au fost efectuate pe 22 aprilie, când echipele Gărzii Financiare au găsit în acelaşi imobil aparţinând lui Done, 2.318 pachete cu ţigări (Marlboro, Pall Mall, Assos, Winston, Kiss, Karelia, LM) a căror provenienţă nu a putut fi dovedită. Pachetele erau timbrate în Republica Moldova şi Ucraina şi erau destinate comercializării către populaţie.