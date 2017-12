Patronul morții și al flăcărilor

Foarte multă atenție se concentrează, în urma tragediei de la „Colectiv“, asupra patronului Costin Mincu, unul dintre acționarii localului. Aceștia sunt: Alin Anastasescu- 47%, Paul Cătălin Gancea- 30% și Costin Mincu - 23%. Cel din urmă mai apare în acte la Oficiul Național al Registrului Comerțului ca deținător a între 20% şi 100% din acţiunile altor firme care se ocupă cu entertainment, precum cluburi sau organizări de concerte. Firmele în care Mincu este sau a fost acționar în ultimii cinci ani sunt: Music Hall, Hades Record, CVC Mistico, Elefant Club, Festival Arena, Goblin Bar& Club, Mamut Pub, Iunie Events, Com Evant (Constanţa), Co Al Co Entertainment (Constanţa).

NU MAI E PATRON LA GOBLIN CONSTANȚA S-a speculat în ultimele ore faptul că Mincu ar fi co-proprietar al clubului constănțean Goblin, care funcționează în subsolul unui imobil de pe bulevardul Tomis, zona Prefecturii. Implicarea lui Costin Mincu la clubul Goblin din Constanța prin firma Co Al Co Entertainment a fost valabilă în primele șase luni de la inaugurarea localului. Ulterior, Mincu s-a retras, iar înțelegerea cu actualii proprietari ai Goblin-ului a fost ca acest local să-și păstreze denumirea.

I-A MAI ARS UN CLUB! Costin Mincu a fost patron și la Elephant Club din București care, la fel ca și clubul „Colectiv“, a ars anul trecut. Zeci de oameni au fost atunci la un pas de a-și pierde viața, iar un pompier a fost rănit.Clienții clubului au fost evacuați de urgență, iar pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale și echipaje de prim ajutor. Un reprezentat al echipei de intervenție a declarat că a existat pericolul producerii unei explozii, deoarece în imobilul alăturat se aflau câteva butelii de gaz.

I-A FOST INCENDIATĂ ȘI O TERASĂ În anul 2010, Mincu era co-proprietar al terasei Goblin din Vama Veche, care a fost mistuită de flăcări. Incendiul a izbucnit noaptea, în jurul orei 1.30, la faţa locului fiind trimise trei autospeciale ale Staţiei Mangalia. Incendiul a fost stins după aproximativ trei ore, în jurul orei 4.30. În urma incendiului, terasa şi anexele, construite din lemn, au fost distruse în totalitate, pe o suprafaţă de aproximativ 850 de metri pătraţi. Reprezentanții ISU au declarat atunci că incendiul a fost provocat de o persoană necunoscută, care a aruncat combustibil pe lemnul terasei, iar apoi i-a dat foc. În urma cercetărilor, s-a stabilit că o persoană necunoscută a pus în mod intenționat focul.

Costin Mincu are 36 de ani și a început să muncească în cluburi ca barman, după care s-a asociat în afaceri și a deschis alte baruri. El a cântat și hip-hop, sub numele de scenă Butch, în perioada 2005 - 2007. În 2012, s-a orientat spre Centrul Vechi din București, unde a deschis, pe rând, clubul Goblin și Elephant Pub. În 2013, Costin Mincu a devenit partener de afaceri cu Alin Anastasescu, de 28 de ani, al doilea acţionar important al clubului „Colectiv“. Tot 28 de ani are şi Cătălin Gancea, cel mai nou acţionar al clubului unde s-a produs tragedia.

