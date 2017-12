Patronul restaurantului „Cafe Cafe”, condamnat pentru ultraj

14:16:34 / 05 Mai 2014

dar pt exploatarea angajatilor de anide zile cand?alooooo ajofm ,alooo itm, aloooo directia sanitara?

nu am lucrat acolo dar am auzit ca ,exact cain multe alte locuri, aia lucreaza de al ora 7 la ora 12 -1 noaptea pe salarii de 500(asa era in 2010)-800 lei