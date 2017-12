Patronul SC „Dominus Rei” a cerut revizuirea dosarului său

Tribunalul Constanţa a avut, ieri, pe rol cererea de revizuire formulată de omul de afaceri constănţean, Valentin Leaută, patronul SC „Dominus Rei”, încarcerat pe 14 mai anul acesta în Penitenciarul Poarta Albă ca să îşi ispăşească pedeapsa de 12 ani la care a fost condamnat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Iniţial, Valentin Leaută a fost achitat de Tribunalul şi Curtea de Apel Constanţa, însă instanţa supremă a considerat că dovezile împotriva lui sînt clare şi că judecătorii constănţeni au greşit achitîndu-l. Potrivit actului de inculpare prin care Leaută a fost trimis în judecată în luna aprilie 2006, patronul „Dominus Rei” ar fi înşelat Compania Industrială Griviţa SA Bucureşti cu aproape şapte miliarde de lei vechi. Anchetatorii susţin că, în iunie 2001, Leaută a încheiat cu societatea Griviţa un contract de cînzare-cumpărare a zece autobuze Grivbus 71 destinate transportului urban de persoane. Înţelegerea era ca autobuzele să fie livrate în 120 de zile de semnarea actului şi a achitării avansului de 25 % din valoarea totală de 295.000 de dolari, preţ fără TVA. Procurorii susţin, în rechizitoriu, că pe 25 februarie 2002, Leaută a emis opt bilete la ordin pe care nu ar fi avut dreptul să le semneze întrucît nu era mandatat să facă acest lucru. Ca să se achite de datoria către firma bucureşteană, pe 12 iulie 2001, Leaută a contractat un credit de la Demirbank SA Constanţa pentru suma de 90.000 de dolari. Totodată, în aceeaşi perioadă, el a virat către Griviţa peste două miliarde şi jumătate de lei vechi, iar de pe 23 iulie pînă pe 28 septembrie, a plătit, în tranşe, încă 600 de milioane de lei vechi către aceeaşi companie. Toată afacerea a decurs conform contractului, însă procurorii au considerat că cele opt bilete la ordin au prejudiciat Compania Industrială Griviţa SA Bucureşti şi l-au trimis în judecată pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. În vreme ce instanţele constănţene l-au absolvit de orice vină, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a schimbat radical sentinţele şi l-a condamnat pe Valentin Leaută la 12 ani de detenţie. Motivarea instanţei supreme a fost că „mijloacele de probă administrate în cauză denotă intenţia frauduloasă a inculpatului Leaută Valentin, care s-a prezentat ca fiind abilitat să angajeze în relaţii contractuale singur societatea SC „Dominus Rei” SRL, a efectuat plăţi în avans cu ordine de plată transmise electronic şi, ulterior, a emis bilete la ordin semnate numai de el, deşi ştia că vor fi refuzate la plată şi a creat o stare de insolvabilitate în detrimentul Companiei Industriale Griviţa SA Bucureşti, prin înstrăinarea bunurilor”.

„Nu înţeleg de ce am fost condamnat”

Valentin Leaută a declarat, în faţa instanţei, că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nici nu l-a audiat şi l-a condamnat după numai o înfăţişare. El a fost audiat de judecător cu privire la probele pe care intenţionează să le aducă în favoarea sa. „Biletele la ordin emise de SC „Dominus Rei” SRL Constanţa erau apte să producă efectele juridice în sensul efectuării plăţii. Arăt că instanţele penale nu ştiau de existenţa încheierilor de şedinţă pronunţate de instanţele Judecătoriei Secţiei 1 Bucureşti, care au stabilit investirea cu formulă executorie a biletelor la ordin emise de „Dominus Rei” numai cu semnătura mea.) Am efectuat plăţi cu ordine de plată emise în aprilie, mai şi iunie 2008, care au fost recunoscute de bancă, deşi erau doar cu semnătura mea. Acest lucru demonstrează că nu am înşelat partea civilă şi nici nu am avut această intenţie. Eu am solicitat identificarea şi audierea funcţionarilor bancari care au refuzat plata ordinului semnat de mine şi audierea directorului băncii respective. Vreau ca aceştia să explice de ce au acţionat aşa, în condiţiile în care alt bilet la ordin a fost acceptat de bancă. Eu m-am apărat foarte superficial pentru că nu am crezut că voi fi trimis în judecată şi condamnat fără să ştiu pentru ce”, a afirmat Leaută. Apărătorul inculpatului, avocatul Apostol Armeanu, a spus că atît el, cît şi Leaută „am fost puşi la zid. Nu am putut să ne apărăm în nici un fel. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie introduce în cauză noi modalităţi de inducere în eroare, nemenţionate însă nici în apel, nici la fond” Pentru a fi clarificate aspectele privind litigiile civile dintre „Dominus Rei” şi „Griviţa”, s-a solicitat audierea avocatei Irina Liţcanu, cea care l-a consiliat şi a participat la procesele civile ale societăţii lui Leaută, pentru a se afla percepţia părţii civile cu privire la validitatea ordinelor de plată şi asupra elementelor de inducere în eroare. La termenul de pe 21 octombrie va fi citată SC „Griviţa” la adresa din Bucureşti pentru a-şi exprima punctul de vedere în acest proces.