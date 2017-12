Patru bărbaţi arestaţi în România şi Maldive, puşi sub acuzare la New York

Patru bărbaţi arestaţi luni, în operaţiuni din România şi Maldive, au fost puşi sub acuzare de procurorii din New York, printre altele pentru susţinerea Hezbollah şi a talibanilor şi pentru trafic de arme. ”Ambele grupuri de acuzaţi erau pregătite să facă trafic pentru susţinerea terorismului, nu numai de droguri”, a declarat procurorul din Manhattan Preet Bhara. Cei patru au fost arestaţi în urma unor operaţiuni sub acoperire. Acestea au inclus cumpărarea de heoină de către DEA (Drug Enforcement Administration) în Afganistan şi România, arată documente date publicităţii marţi. În ambele ţări, informatori ai Guvernului american, care s-au prezentat drept asociaţi ai Hezbollah şi ai talibanilor, le-au spus acuzaţilor că heroina va fi vândută în SUA iar profitul va fi folosit pentru finanţarea unor grupări teroriste, se arată în actul de acuzare. Una dintre inculpări îl vizează pe Taza Gul Alizai, un afgan care ar fi vândut şase puşti de asalt AK-47 şi circa 15 kilograme de heroină, în doi ani, unui informator al DEA, care a spus că profitul este destinat talibanilor. Gul este acuzat de conspiraţie pentru narcoterorism şi import de narcotice. El riscă închisoare pe viaţă. El a fost arestat luni, în Maldive şi a compărut, marţi, la tribunalul din Manhattan, unde a pledat nevinovat. Gul rămâne în arest.

Un alt dosar vizează trei bărbaţi, dintre care doi arestaţi în România, acuzaţi de conspiraţie în vederea importului de heroină sau în vederea susţinerii materiale a Hezbollah. Sioavosh Henareh, cunoscut şi ca Doctorul, ar fi fost de acord să ajute informatori ai Guvernului să importe heroină, potrivit procurorilor americani. Informatorii i-ar fi spus lui Henareh că profiturile vor ajunge la Hezbollah. În cursul întâlnirii lor cu Henareh, informatorilor li s-ar fi făcut cunoştinţă cu Cetin Aksu şi Bachar Wehbe, un libanez, au precizat procurorii. Aksu şi Wehbe ar fi încercat să cumpere arme de la informatori, printre care rachete antiaeriene Stinger, puşti de asalt AK-47 şi pistoale Glock. Wehbe a declarat că vrea să achiziţioneze armele la instrucţiunile Hezbollah. El a fost arestat luni, în Maldive, a pledat nevinovat la tribunalul federal din Manhattan şi rămâne în arest. Aksu şi Henareh au fost puşi sub acuzare şi pentru conspiraţie în vederea distribuirii de heroină şi riscă închisoare pe viaţă. Alte capete de acuzare vizându-i pe cei doi sunt conspirare pentru oferirea de susţinere materială Hezbollah şi conspirare pentru achiziţionarea de rachete antiaeriene, pasibile tot de închisoare pe viaţă. Aksu şi Henareh au fost arestaţi în România, iar procurorii vor cere extrădarea lor în SUA.