Patru comune constănţene au rămas fără cămine culturale şi grădiniţe

Consiliile locale din patru comune contănţene nu vor putea beneficia, deocamdată, de căminele culturale sau grădiniţele pe care Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) le-a reabilitat. În şedinţa CJC de vineri, cei cinci consilieri ai PD-L au votat împotriva proiectului de hotărîre prin care căminele culturale şi grădiniţele urmau să treacă din gestiunea SC Domeniul Public şi Privat Judeţean SRL şi administrarea CJC, în administrarea Consiliilor Locale din Ciocîrlia, Saraiu, Topraisar şi Dumbrăveni. Preşdintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a declarat că nu înţelege de ce consilierii de la PD-L politizează şedinţele de consiliu. „Consilierii care au votat împotrivă consideră că imobilele reabilitate de CJC nu trebuie administrate de consiliile locale respective pentru a organiza acolo diferite activităţi. Noi am venit în sprijinul acestor localităţi, le-am reabilitat căminele culturale sau grădiniţele şi acum trebuie să le dăm înapoi pentru ca primăriile de acolo să le administreze, să facă acolo săli de internet pentru copii, biblioteci sau orice alte activităţi doresc. Prin votul lor împotrivă, consilierii PD-L au considerat că localităţile nu au nevoie de acele clădiri”, a declarat Nicuşor Constantinescu. Potrivit proiectului de hotărîre respins vineri de consilierii judeţeni ai PD-L, comunele Saraiu şi Dumbrăveni au rămas, deocamdată, fără cămine culturale, în timp ce comunele Ciocîrlia şi Topraisar, fără grădiniţele reabilitate de CJC. Reprezentantul PD-L în CJC, consilierul Mihai Petre, a declarat că prin votul împotriva acestui proiect, PD-L a urmărit să fie consecvent în ceea ce priveşte proiectele legate de SC Domeniul Public şi Privat Judeţean SRL. „Nu am fost şi nu vom fi de acord cu acest SRL, motiv pentru care am votat împotriva acestui proiect”, a declarat Mihai Petre.

Consilierii judeţeni PD-L pun interesele politice mai presus de toate

În aceeaşi şedinţă, aceiaşi consilieri PD-L au votat şi împotriva trecerii imobilelor reprezentînd lacuri şi bălţi din domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, în domeniul public al judeţului Constanţa şi administrarea CJC. În cadrul şedinţei, înainte de votul consilierilor, preşedintele CJC a explicat că rolul acestei hotărîri este de a prelua lacurile în administrarea CJC pentru ca, ulterior, acestea să ajungă la consiliile locale. „Situaţia multor lacuri din judeţul Constanţa este neclară. Noi, prin această hotărîre de consiliu, încercăm să obţinem de la „Apele Române”, dar nu ştiu dacă putem, toate aceste lacuri şi bălţi, pe care acum le administrează nişte instituţii ale statului care nu au nicio legătură cu judeţul nostru. Noi am mai solicitat şi trecerea unor imobile de la Ministerul Apărării, am dat şi o hotărîre de consiliu, dar nu am primit niciun răspuns din partea ministerului. Dacă am reuşi să preluăm aceste lacuri şi bălţi le vom da apoi consiliilor locale pentru a le administra aşa cum trebuie. Este necesară această hotărîre”, le-a explicat preşedintele CJC, consilierilor. Consilierii PD-L au votat însă împotriva acestui proiect, care nu a trecut, avînd nevoie de două treimi din voturi. Consilierul Mihai Petre a declarat că i se pare normal ca fiecare autoritate locală în parte să solicite lacul de raza sa. Al treilea proiect de hotărîre care nu a trecut în şedinţa de vineri se referea la trecerea unui teren aparţinînd localităţii Agigea, în administrarea CJC, în vederea construirii unui imobil din fonduri europene. La fel ca şi la celelalte două proiecte, consilierii PD-L au votat împotrivă, motivînd că nu au înţeles de ce nu a fost încheiat un acord de parteneriat între CJC şi localitatea Agigea. „Eu nu ţin cont de coloratura politică cînd este vorba de interesul comunităţilor. Nu am ţinut cont nici la programul de rechizite şcolare, pe care le-am acordat tuturor, nu am ţinut cont nici cînd am acordat bursele de merit pentru copiii din mediul rural, nu am ţinut cont nici cînd am reabilitat şcolile şi grădiniţele din judeţ sau cînd am reabilitat drumurile judeţene. Aceşti colegi consilieri ţint cont însă de criteriile politice”, a declarat Constantinescu la finalul şedinţei.