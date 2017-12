Patru constănţeni la Naţionala Under 20

Reprezentativa de fotbal Under 20 a României, pregătită de Emil Săndoi, a disputat, marţi, la Dubai (Emiratele Arabe Unite), pe stadionul Al Nasr, o partidă de verificare împotriva selecţionatei under 23 a Egiptului, calificată la Jocurile Olimpice de la Londra. Partida s-a încheiat la egalitate, 1-1 (0-0), tricolorii deschizând scorul imediat după pauză, în min. 49, prin Bumba, egalitatea survenind cu cinci minute înainte de final. Pentru România au evoluat şi trei jucători ai liderului Seriei 1 din Liga a II-a la fotbal, Viitorul Constanţa: Alin Cârstocea, Romario Benzar şi portarul Alexandru Buzbuchi, dar şi Alin Toşca, de la Săgeata Năvodari, ultimii trei fiind titulari. Una dintre cele mai bune evoluţii a avut-o portarul Alexandru Buzbuchi, care, deşi are doar 18 ani, a răsplătit încă o dată încrederea acordată de Emil Săndoi, fiind foarte aproape să apere şi penalty-ul prin care africanii au restabilit egalitatea. Evoluţii foarte bune au avut şi Benzar, care a jucat până în min. 85, dar şi Cârstocea, care a evoluat în ultimele 30 de minute ale întâlnirii. Selecţionerul Emil Săndoi a început partida cu următorul “11“: Buzbuchi - Peteleu, Florin Ilie, Creţu, Toşca - Florean, Gugu, Stanciu, Benzar, Bumba - Mărkuş. În partea secundă, cu excepţia portarului de rezervă, Croitoru, au evoluat pentru România şi restul jucătorilor convocaţi.