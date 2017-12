Patru flautiști din trei țări, în recital la Constanța

Patru flautiști, din trei țări diferite, de pe două continente, s-au întâlnit, miercuri seară, cu un public meloman numeros, în foaierul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Primul recital al Eurasia Flutes Quartett, format din italianca Elena Cecconi, flautiștii sud-coreeni Daniel Hai Sung Back și David Jaewook Jeon și constănțeanul Gabriel Marin, a fost un succes, publicul fiind atras de ineditul recitalului, de program, dar și de componența internațională a cvartetului. Uvertura operei „Semiramida” de Gioachino Rossini, Concertul în Sol major KV 313, de Mozart, „Kinderszenen”, op. 15, de Robert Schumann, și „Sinfonico”, de Anton Reicha, s-au regăsit în program.

FLAUTUL DE AUR Cu acest prilej, publicul meloman a avut ocazia să asculte și sunetul unei adevărate bijuterii muzicale, un flaut din aur de 14 K, care a aparținut celebrului flautist italian Severino Gazzelloni (1919-1992).

„Flautul meu a aparținut unuia dintre cei mai cunoscuți flautiști, Severino Gazzelloni. Este dificil să cânt uneori cu acest flaut, deoarece este vechi, dar este ceva special. Peste tot acest flaut mă însoțește. Îi mulțumesc lui Gabriel Marin că m-a invitat să cânt aici, la Constanța, să mă alătur acestui proiect. Sper ca acest proiect să crească, să creștem împreună și să aducem muzica noastră oriunde este posibil. Sper ca următorul concert să aibă loc în Italia, lucrez la acest lucru, apoi în Coreea. Mă simt norocoasă că Gabriel Marin m-a cooptat în acest proiect și sunt norocoasă că am fost aici, deoarece publicul a fost nemaipomenit, foarte cald și interesat de muzică, lucru care este foarte important pentru noi”, a spus flautista Elena Cecconi, din Italia. „Sunt pentru prima dată în România, dar am o mulțime de prieteni români, deoarece am cântat în Orchestra Simfonică Siciliană, înființată de Celibidache, astfel încât am cunoscut mulți români cu acel prilej. De aceea, cunosc și îmi plac oamenii din România”, a mai adăugat aceasta.

DE LA CONSTANȚA LA PITEȘTI „Este pentru prima dată când patru flautiști se reunesc la Constanța. Este o sonoritate nouă. Suntem într-un schimb permanent cu toți flautiștii importanți din lume”, a spus flautistul constănțean Gabriel Marin.

În aceeași formulă, Eurasia Flutes Quartett a cântat, ieri seară, la Filarmonica din Pitești.