Patru foşti pompieri au pierdut prima luptă cu ISU „Dobrogea”

09:27:52 / 14 Aprilie 2014

Jurnalistul Robert Turcescu îl acuză pe premierul Victor Ponta că se afla la o petrecere cu miniștri și lideri PSD în timp ce studenta Aura Ion își dădea ultima suflare în așteptarea salvatorilor. Povestea pe scurt e in titlu. Cu ceva

Joi, 23 ianuarie, in timpul emisiunii “Sub semnul intrebarii” pe care o realizez la B1 TV, presedintele partidului “Noua Republica” Mihail Neamtu a facut o declaratie care m-a socat si pe care, recunosc, am pus-o rapid pe seama apetitului pentru fonfleuri al politicianului roman: zicea Neamtu, cum ca dupa emisiunea de luni, 20 decembrie, pe care a facut-o cu Madalina Puscalau pe B1 TV, premierul Ponta s-a dus vreme de o ora si jumatate sa chefuiasca la un restaurant de fite din Capitala. I-am atras atentia in direct lui Mihail Neamtu ca poate fi vorba de o intoxicare. Mi se parea neverosimil: ce prim-ministru ar fi avut puterea (sau nesimtirea?) sa stea la un sprit si/sau la o cina cind sapte victime ale unui accident aviatic, sapte oameni, sapte romani se luptau cu moartea intr-un virf de munte? O tara intreaga era cu sufletul la gura, autoritatile centrale si locale erau in stare de maxima alerta, iar citeva sute de tarani luptau cu muntele, cu gerul si cu prostia marimilor de la Bucuresti sa gaseasca o cale de rezolvare a tragicei situatii. Mi-am zis ca Neamtu bate cimpii, dar, la citeva minute distanta, o alta sursa mi-a confirmat si mie aceasta informatie. Am anuntat primirea acestei confirmari, dar am preferat sa indemn la prudenta si rezerva in legatura cu ea. Mi se parea, totusi, prea mult, prea ca la tara. O tara a nesimtirii. Asa ca am iesit din studio hotarit sa-mi incep week-endul facind o mica investigatie jurnalistica. Si, da, alte confirmari au inceput sa apara…