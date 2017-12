Conceptul "all inclusive" începe să capete amploare şi pe litoralul românesc. După ce, în sezonul 2006, a fost aplicat de un singur hotel, din 2007, alte trei unităţi de primire turistică vor vinde pachete cu servicii turistice complete. Reprezentanţii tour-operatorilor internaţionali afirmă însă că numărul hotelurilor care vînd pachete "all inclusive" este, în continuare, insuficient. De altfel, unul dintre motivele pentru care grupul german "World of TUI", cel mai mare operator european de turism, a decis ca, din 2007, să nu mai trimită, în mod direct, turişti străini pe litoralul românesc, este exact absenţa hotelurilor "all inclusive". Potrivit statisticilor, turiştii străini, mai ales cei trecuţi de prima tinereţe, preferă din ce în ce mai mult acest sistem, cererea crescînd simţitor încă din anul 2000. Hotelul "Tismana" din staţiunea Jupiter este singurul hotel de pe litoralul românesc care a funcţionat în sistem "all inclusive" în sezonul estival trecut. Unitatea a reuşit această performanţă cu ajutorul grupului german ITS, care i-a acordat, în urma cu cîţiva ani, un credit pentru modernizare, cu condiţia să devină "all inclusive". În toamna acestui an, mai mulţi hotelieri au înţeles că dacă nu vor schimba ceva în afacerile lor vor pierde mulţi turişti în condiţiile în care strategia aplicată de ministrul Mediului pe litoral în 2006 a dat deja tonul unui dezastru iminent. Grupul de firme Antares, al cărui proprietar, Dumitru Becşenescu, deţine două hoteluri în Mamaia, Fantasy Beach şi Best Western, care s-au afiliat, anul trecut, lanţului internaţional Riu, a decis să adopte sistemul "all inclusive". Cel de-al treilea complex hotelier care va oferi pachete de servicii turistice complete în sezonul 2007 este "Mercur-Minerva" din Mamaia, de două stele. Proprietarii acestui complex au găsit un partener din Franţa, care le-a contractat toată capacitatea de cazare cu condiţia să practice sistemul "all inclusive". La rîndul său, Hotelul "Modern" din Mamaia (patru stele) va practica, începînd de anul viitor, sistemul "full board plusa", adică va comercializa un pachet de servicii care include trei mese pe zi, toate gen "bufet suedez", plus apă şi băuturi răcoritoare. Pe termen mai lung, mai multe hoteluri au anunţat că vor vinde pachete în sistem "all inclusive". Printre acestea se numără Hotelul "Cleopatra" din Saturn, aparţinînd de THR Marea Neagră, companie care deţine 41 de structuri de cazare pe litoralul românesc şi care va intra într-un proces de modernizare în urma căruia se va transforma, peste doi ani, într-o unitate "all inclusive". Investiţia aferentă acestui proces se va ridica la 4,5 milioane de euro, iar planurile de modernizare ale companiei vizeaza şi Hotelul "Narcis" din Venus. În ceea ce priveşte avantajele unui pachet "all inclusive", specialiştii din turism afirmă că acesta generează costuri mai mici decît un pachet clasic, întrucît turistul se serveşte singur şi astfel se reduc cheltuielile cu personalul din restaurant. Aceasta este şi una dintre cauzele pentru care, de exemplu, pe litoralul bulgăresc, există deja aprox. 100 de hoteluri care parctică sistemul "all inclusive".