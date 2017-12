Patru jucătoare de la CS Tomis la loturile naţionale

Liga Naţională de handbal feminin a fost întreruptă pentru zece zile pentru a face loc acţiunilor din această perioadă a loturilor naţionale de senioare şi tineret. Deşi aflată pe poziţia a şaptea în clasament, formaţia CS Tomis participă la acţiunile celor două reprezentative cu patru jucătoare: interii Diana Druţu şi Florina Zamfir - la senioare, portarul Mihaela Petrescu şi extrema Andreea Dincă - la tineret. „Avem un lot valoros, dovadă cele patru convocări la lot. Mă bucur pentru Diana Druţu, cu care am avut o discuţie personală şi am încercat să îi explic că are potenţial şi trebuie să aibă mai multă încredere în ea. Sper ca această convocare să le impulsioneze şi mai mult pe aceste jucătoare”, a declarat antrenorul Tomisului, Victor Dăbuleanu, care speră ca victoria de sâmbătă, obţinută în faţa echipei HC Zalău, scor 27-18, să le impulsioneze pe elevele sale: „Jocul echipei s-a evidenţiat mai mult de această dată decât jocul individual. Toate fetele au jucat la fel de bine şi şi-au făcut datoria în momentul în care au intrat pe teren. Să sperăm că putem să pregătim în linişte următoarele partide, pentru că avem zece zile la dispoziţie până la meciul cu Rapid Bucureşti, cu toate că vor lipsi cele patru jucătoare la lotul de senioare şi tineret”. Lotul naţional de senioare s-a reunit ieri, la Izvorani, unde se va pregăti la plecarea în Franţa, unde, pe 25 şi 27 februarie, va juca partidele amicale cu finalista Campionatului Mondial din 2009, disputat în decembrie în China. Naţionala României se pregăteşte pentru meciurile oficiale din Grupa I a preliminariilor CE din 2010, primul fiind cu Ucraina, pe 31 martie, în deplasare (la Zaporoje). Următoarele partide din preliminarii vor avea loc astfel: România - Ucraina (3 aprilie, la Buzău); România - Portugalia (26-27 mai, în deplasare); România - Elveţia (29-30 mai, pe teren propriu). România este liderul Grupei I de calificare, după ce a învins Portugalia (37-23) şi Elveţia (39-18). Lotul de tineret s-a reunit duminică, la Baia Mare, unde se va pregăti până la sfârşitul săptămânii, în perioada 26-28 februarie fiind programate şi o serie de partide de verificare.