Patru jucătoare de la CS Tomis, la Rulmentul Braşov

După ce a traversat una dintre cele mai dificile perioade, cele mai multe dintre jucătoarele de bază părăsind echipa, Rulmentul Braşov a început reconstrucţia la începutul acestui an. Oficialii grupării braşovene au numit-o pe Mariana Târcă în funcţia de antrenor, iar lotul a început să prindă contur. Printre jucătoarele ajunse la vicecampioana României se numără şi trei handbaliste care au evoluat la începutul sezonului pentru CS Tomis Constanţa, dar care au fost puse pe lista de transferuri în pauza competiţională: Ana-Maria Hamciuc, Georgeta Grigore şi Raluca Borodi. Ultima jucătoare de la formaţia constănţeană ajunsă la Rulmentul este Mihaela Pătuleanu, care a fost doar împrumutată formaţiei braşovene, acordul între cele două părţi fiind semnat ieri de preşedinţii celor două cluburi. „Este o jucătoare tânără, care trebuie să joace pentru a creşte. Are valoare şi are nevoie de o echipă unde să poată evolua cât mai mult. Ea rămâne însă jucătoarea noastră, faţă de celelalte trei, la care clubul nostru a renunţat definitiv”, a spus directorul sportiv al Tomisului, Paul Alexe. Astfel, după ce la începutul sezonului se număra printre formaţiile cu cel mai numeros lot, echipa pregătită de Goran Kurtes şi Victor Dăbuleanu are acum în lot 16 jucătoare: doi portari şi 14 jucătoare de câmp. „Până acum am fost feriţi de accidentări. Sperăm să nu avem parte de ele, mai ales că urmează partide importante pentru noi”, a mai spus Paul Alexe. Următoarea partidă pentru CS Tomis are loc sâmbătă, la Buzău, unde va întâlni formaţia locală HCM. Meciul va avea loc de la ora 11.00, plecarea spre Buzău fiind programată mâine, după antrenamentul de dimineaţă.

Ieri, în primul meci al etapei a 10-a: Oltchim Rm. Vîlcea - HC Zalău 36-24 (21-16). Oltchim rămâne liderul Ligii Naţionale, cu 20 de puncte, fiind neînvinsă după primele zece etape.