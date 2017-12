Patru maşini avariate de furtună

Furtuna care s-a abătut, luni noaptea, peste municipiul Constanţa a rupt crengile pomilor şi a afectat cablurile de telefonie, curent electric şi reţelele de cablu TV în unele zone ale oraşului. Cel mai grav incident a fost însă pe strada Nicolae Milescu nr. 56, în faţa blocului PN2, unde rafalele de vînt au rupt un copac, iar acesta a căzut peste patru autoturisme parcate în zonă. Locatarii blocului spun că totul s-a petrecut după miezul nopţii. „Cred că a căzut pe la ora 01.30, pentru că la 02.00 deja veniseră poliţiştii să constate. Bine că nu s-a întîmplat mai devreme, căci dacă prindea vreun vecin pe stradă, praf îl făcea”, au povestit cei aflaţi la faţa locului. Administratorul blocului a spus că pomul respectiv are aprox. 18 ani. „A fost plantat împreună cu ceilalţi cînd s-a dat blocul în folosinţă. Am vrut şi noi umbră şi aer curat, dar acum se întorc împotriva noastră. Este primul pom care se rupe, însă va trebui să luăm măsuri pentru toţi cei aflaţi aici, în faţa blocului”, a spus administratorul blocului. Aceasta a explicat că s-a întîrziat puţin cu tăierea pomului şi ridicarea acestuia din mijlocul străzii deoarece proprietarii autoturismelor avariate trebuia să facă dovada la firmele de asigurări pentru recuperarea pagubelor. „Două dintre cele patru maşini avariate sînt de fabricaţie străină şi vă daţi seama că repararea lor presupune cheltuieli mari. În cursul zilei de mîine (n.r. azi) voi merge la Primărie să solicit în scris ridicarea pomului şi degajarea străzii de crengi. Mai mult, dacă se va putea, eu am să solicit şi tăierea celorlalţi pomi care, avînd aceeaşi vîrstă, se pot rupe oricînd. Dar să vedem ce vor spune şi dumnealor”, a spus administratorul blocului PN2. Acesta a adăugat că, în cădere, pomul cu pricina a rupt şi cablurile TV şi internet. „Astăzi (n.r. ieri) zeci de apartamente au avut întreruptă transmisia de cablu TV şi internet, iar cei de la firma care asigură acest serviciu au putut interveni doar după-amiază”, a subliniat reprezentantul locatarilor.

La rîndul lor, reprezentanţii Primăriei Constanţa au declarat că vor interveni cît de repede posibil pentru tăierea corespunzătoare a pomului respectiv (a ceea ce a mai rămas din el), degajarea străzii Nicolae Milescu şi redarea acesteia traficului rutier în zonă.