Patru melodii înregistrate de Tom Jones într-un WC, la licitaţie

Săptămîna viitoare, patru melodii pe care cîntăreţul britanic Tom Jones le-a înregistrat în toaleta centrului de distracţii din oraşul său natal, Pontypridd, cu doi ani înainte de a lansa hitul “It\'s not Unusual”, vor fi scoase la licitaţie de casa Christie\'s. Casa de licitaţii a fost contactată de un sunetist TV care a filmat pe o cameră de opt milimetri cele patru melodii şi care doreşte să vîndă înregistrarea, evaluată la o sumă de pînă la 3.000 de lire sterline (3.750 de euro). Bărbatul a insistat, însă, ca identitatea sa să nu fie dezvăluită. Melodiile au fost înregistrate în anul 1962, în toaleta centrului de distracţii din Pontypridd, South Wales. Tom Jones făcea partea, la momentul respectiv, din formaţia rock \'n\' roll The Senators, fiind cunoscut sub numele de Tommy Scott. Toaleta centrului de distracţii a fost demolată în anul 1997.

“Cele patru melodiii au o importanţă istorică, întrucît reprezintă naşterea fenomenului Tom Jones”, a declarat un purtător de cuvînt al casei Christie\'s. La rîndul său, Liz Williams, directorul centrului de distracţii din Pontypridd, a afirmat că artistul prefera să cînte deseori în toaletă pentru că beneficia de o mai bună acustică. Tom Jones, care s-a născut într-o familie modestă din Ţara Galilor, a reuşit să devină unul dintre cei mai cunoscuţi cîntăreţi din lume, cu hituri precum “Kiss” sau ”Delilah”. În 2006, Jones a fost înnobilat de regina Marii Britanii, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Buckingham, el fiind numit cavaler, în semn de recunoaştere pentru serviciile aduse muzicii britanice.