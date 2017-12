Patru milioane de români s-ar putea îmbolnăvi de gripă nouă

Vaccinarea sezonieră vizează cu precădere populaţia vîrstnică expusă la riscuri şi cu multiple afecţiuni şi ar trebui să se facă înainte cu o lună de imunizarea împotriva A/H1N1, care se adresează în principal grupei de vîrstă între 18 şi 45 de ani, adică persoanelor adulte, tinere şi sănătoase. Această recomandare a autorităţilor medicale internaţionale este formulată avînd în vedere cercetările efectuate pînă în prezent privind virusul gripal A/H1N1. Consilierul Ministerului Sănătăţii pe probleme de epidemiologie, Geza Molnar, a spus, vineri, că populaţia României trebuie să ştie că există o pandemie de gripă cu A/H1N1 în lume şi că trebuie să luăm măsurile de prevenţie recomandate de forurile internaţionale. “În sezonul de toamnă ne aşteptăm la al doilea val de gripă A/H1N1. Din acest motiv, populaţia trebuie să ştie să respecte măsurile elementare de igienă, dar şi faptul că poate beneficia gratuit de vaccin, mă refer la grupele de risc”, a spus consilierul MS. “În cazul în care am avea nevoie de mai multe doze, OMS are o strategie de redistribuire a vaccinurilor existente la nivel mondial pentru ţările cu situaţii speciale. În plus, dacă vor fi situaţii speciale, România ar putea cumpăra mai multe doze”, a adăugat Molnar. Specialiştii spun că nimeni nu poate fi obligat să se vaccineze dar că este nevoie de aderenţă şi accepţiune pentru că apariţia unor cazuri în colectivităţi ar putea afecta mai multe persoane. “În total, estimăm că patru milioane de români se vor infecta cu virusul A/H1N1, însă nu ne facem probleme, deoarece vom avea suficiente doze de vaccin şi de antivirale”, a declarat prof. dr. Geza Molnar. Experţii epidemiologi din România apreciază că vîrful epidemiei este estimat în perioada februarie - aprilie.