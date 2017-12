Patru noutăți la reunirea echipei RCJ Farul

Formația Rugby Club Județean Farul și-a reluat, ieri, antrenamentele din acest an, unul în care constănțenii speră să depășească performanța din sezonul trecut, când au devenit vicecampionii României. Antrenorul principal Cristian Petre a avut la reunire un lot format din 23 de jucători, 11 dintre aceștia fiind juniori. Jucătorii străini nu au ajuns încă la Constanța și nici cei convocați la selecționata “Lupii” București, joncțiunea cu aceștia urmând să aibă loc după ultimul meci din European Rugby Challenge Cup. Până atunci, Cristian Petre a stabilit un program cu preponderență fizic, jucătorii împărțindu-se între sala de forță și pista de atletism a stadionului “Farul”. “Marinarii” au început antrenamentele oficiale din acest an și cu patru jucători noi în lot, Viorel Zamfir (Steaua, post aripă - centru, 176 cm și 76 kg), Kamil Sobota (U. Cluj - pilier, 192 cm și 125 kg), Keith Masima (Australia - centru, 185 cm și 106 kg), precum și tânărul Eduard Barbu (taloner, 176 cm și 108 kg), un rugbyst constănțean în vârstă de 20 de ani, adus de la CS Năvodari. „Mă bucur că am ajuns la Farul și sper ca acest an să fie mai bun pentru mine. Am vrut să fac o schimbare în carieră și cred că Farul este opțiunea cea mai bună. A contat și faptul că aici sunt și alți foști jucători ai Stelei, de valoare, de la care ai ce învăța. Obiectivul meu este să joc cât mai bine, să-mi ajut echipa și să câștigăm campionatul”, a precizat Viorel Zamfir, noua achiziție a Farului.

CONCURENȚĂ MARE PE FIECARE POST

Conducerea tehnică a RCJ Farul va avea și în acest an un lot în care se vor regăsi și mulți jucători străini, iar cu noile achiziții concurența se anunță și mai mare pe fiecare post. Totul pentru a aduce la țărmul mării un nou titlu național, de care constănțenii s-au aflat la doar câteva minute în ultimul sezon. „Începem o nouă aventură, în care trebuie să readucem titlul așteptat de aproape optsprezece ani. Obiectivul nostru va fi disputarea unei semifinale la Constanța și apoi câștigarea campionatului. Sunt câțiva jucători noi la reunire, care cred că ne vor putea ajuta în ceea ce ne propunem. Apoi, încet-încet, lotul se va completa cu cei care lipsesc în urma convocărilor la selecționata “Lupii” București și cu străinii care vor ajunge în perioada următoare. Vom avea o pregătire pe partea fizică în proporție de nouăzeci la sută în primele două-trei săptămâni. Apoi vom lucra și tactic. Concurența va fi mare și în acest an, vor fi cam trei jucători pe post și cei mai buni vor juca. Vom avea și patru meciuri de pregătire, două cu Dinamo și două cu Steaua, începând din 14 februarie”, a declarat antrenorul principal Cristian Petre.