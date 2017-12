Patru personalități de marcă vor da numele unor străzi din Constanța

19:42:12 / 26 Aprilie 2017

VENITI CU PICIOARELE PE PAMANT

Toti sunteti niste escroci, venitici si parveniti, Traiti cu capul in nori si picioarele in MOCIRLA TRADARII si NERUSINARII,. Ce tot cautati numele de strazi sa le acordati unor persoane straine jud. Constantan, Momentan va dau un nume local ;VASILE VALCU; Tradatorii de tara si popor denigreaza oamenii locali, ii duce spre periferie. si nici un moment acesti mafioti nu vor sa stie ca strazile sa se acorde localnicilor, Pentru cei care nu l-au cunoscut pe Vasile Valcu le amintesc ca a fost primul organizator administrativ si politic care a a industrializat, electificat,, construit si dezvoltat Reg, Dobrogea( constanta, tulcea si fetesti pana la calarasi), Tradatorilor, MARLANILOR stiti voi unde FLUERA SI scotea fum LOCOMOTIVELE in Constanta,??? Stiti voi cine a constrit Gara noua si Casa Alba din constanta??? Porcilor dati nume strazilor de oameni locali; Iuga, Trandafir, Voicu si multi altiii cu adevarati PATRIOTI DOBROGENI,.