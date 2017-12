Patru pietoni loviți în plin pe trecere

Accident grav în centrul Constanței! Patru persoane, printre care și o fetiță de 12 ani, au fost lovite ieri dimineață, în plin, de un șofer neatent, în timp ce traversau șoseaua pe "zebră". Scenele de groază s-au petrecut, în jurul orei 09.00, pe bulevardul Mamaia, din municipiul Constanța, în zona restaurantului "Temple". Protagonistul este Alexandru Emilian Sachelarie, un bărbat de 44 de ani, din Constanța, care se deplasa pe bulevardul Mamaia, în banda numărul 2, la volanul unui autoturism marca Ford, dinspre strada Ion Rațiu către zona Capitol. Ajuns la intersecția cu strada Bucovinei, spun oamenii legii, deși pe banda numărul 1 un autobuz al Regiei Autonome de Transport în Comun (RATC) Constanța oprise la trecerea de pietoni, șoferul nici măcar nu a încetinit. În clipele următoare, acesta a acroșat patru turiști care traversau regulamentar: un bărbat de 67 de ani, soția sa, de 46 de ani, ambii din București, o femeie de 43 de ani, din Pașcani, și fiica acesteia, de 12 ani. Fordul a oprit abia la 40 de metri distanță de locul impactului... Martorii au apelat imediat linia unică 112 și au cerut ajutorul autorităților. La fața locului au sosit trei ambulanțe, care au transportat victimele la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.

HUIDUIT DE MARTORI Cei care au asistat la scenele șocante spun că șoferul Fordului rula cu viteză mare. „Eu așteptam să treacă pietonii. Dintr-o dată a venit mașina asta și i-a lovit pe cei patru. Avea viteză mare dacă s-a oprit după atâția metri“, a declarat șoferul autobuzului, Florin Leu. Revoltați, martorii au început să țipe la conducătorul auto care a provocat accidentul. Când a realizat ce a făcut, bărbatul de 44 de ani a intrat în panică. El a fost testat de polițiștii de la Rutieră cu aparatul Drager, rezultatul fiind negativ. Pe numele său a fost întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

„DOI PAȘI CARE NE-AU SALVAT“ Femeia de 43 de ani și fetița ei ar fi urmat să plece astăzi acasă. Prietenii lor, care au scăpat ca prin minune, au povestit coșmarul pe care l-au trăit. „Mergeam la plajă, ca în fiecare zi. Chiar în fața noastră s-a întâmplat totul. Eram cu doi pași în urmă. Am înghețat pe loc când am văzut... Mi-a rămas scena întipărită, parcă eram într-un film. Pe fetiță a aruncat-o câțiva metri. S-a izbit cu capul de bordură și țipa. O altă femeie a fost proiectată pe acest scuar, pe iarbă, și a rămas întinsă acolo. Prietena noastră era mai bine, s-a ridicat singură, dar era șocată. Cei doi pași pe care nu am apucat să îi facem ne-au salvat...“, a declarat Gheorghe Savin, din Pașcani. Oamenii legii continuă ancheta pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc accidentul rutier.