Patru reţinuţi în cazul jafului de la Medgidia

Au dat o lovitură de profesionişti, dar s-au bucurat de cei peste 50.000 de euro furaţi doar două săptămâni. Şi asta pentru că poliţiştii constănţeni au fost mai deştepţi decât ei şi le-au dat de urmă. Protagoniştii acestei iluzorii poveşti de succes sunt indivizii care, în noaptea de 30 spre 31 ianuarie, au pătruns în Oficiul Poştal Rural Mecanizat (OPRM) Medgidia şi au plecat cu un seif în care se aflau nu mai puţin de 247.000 de lei. În mod ironic, hoţii au transportat banii cu duba Poştei, pe care au „împrumutat-o” din garajul instituţiei. Deşi membrii grupării au lăsat impresia că şi-au făcut foarte bine temele, oamenii legii au fost mai inspiraţi şi ieri i-au „vizitat” pe suspecţi cu mascaţii Serviciului de Acţiuni Speciale (SAS), care i-au luat pe sus şi i-au reţinut pentru audieri. Anchetatorii au efectuat cu noaptea-n cap 18 percheziţii domiciliare în municipiul Medgidia, dar şi în localitatea Cuza Vodă, în cadrul unei acţiuni de amploare, în care au fost implicaţi aproape 70 de poliţişti. Iar rezultatele au fost pe măsură. Oamenii legii au ridicat din locuinţe patru tineri, cu vârste cuprinse între 20 şi 30 de ani, care mai apoi au fost urcaţi în autospeciale şi escortaţi la sediul Poliţiei Medgidia. Din imobilele vizate de descinderi, poliţiştii au ridicat diverse sume de bani, telefoane mobile, înscrisuri, o hartă a sediului Poştei din Medgidia şi aparatură electronică. Mai mult, oamenii legii au indisponibilizat un autoturism marca Volkswagen, la bordul căruia autorii jafului şi-au continuat drumul după ce au abandonat autoutilitara Poştei în comuna Castelu.

SUSPECŢI CĂUTAŢI După acţiunea autorităţilor, a fost forfotă mare în faţa sediului Poliţiei Medgidia, acolo unde rudele unora dintre bărbaţii săltaţi de poliţişti au aşteptat cu sufletul la gură veşti. „La 6 dimineaţa au venit la noi acasă. Am auzit strigăte şi apoi m-am trezit cu puşca unui mascat la cap. Au intrat în casă şi ne-au luat pe mine şi pe soţul meu, care a fost eliberat din penitenciar în urmă cu o lună. Noi nu am făcut, însă, nimic. Nu am furat acei bani, avem o mulţime de facturi neplătite, dacă am fi jefuit Poşta crede cineva că nu le-am fi achitat?”, a declarat o femeie care aştepta să fie chemată de procurori pentru a da declaraţii. Surse judiciare spun că operaţiunea de amploare a Poliţiei nu a dus la capturarea tuturor suspecţilor identificaţi în acest caz. Şi asta pentru că unul dintre ei este plecat din ţară. „Suspectul a fost contactat de familie şi ne-a transmis, prin intermediul rudelor sale, că este dispus să se întoarcă în România şi să coopereze. Cei patru suspecţi reţinuţi şi-au recunoscut, în mare, faptele”, a declarat cms. şef Constantin Rădoacă, şeful Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Medgidia.

ANCHETĂ DE AMPLOARE Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa au refuzat, ieri, să furnizeze amănunte legate de anchetă şi de modul în care oamenii legii au reuşit să facă identificarea autorilor. Surse judiciare au explicat, însă, că interceptările telefonice au jucat un rol important în economia cercetărilor. Poliţiştii au reuşit să găsească ieri şi seiful furat din sediul Poştei. „Am reuşit să recuperăm aproape 10.000 de lei şi să confiscăm o parte dintre bunurile pe care suspecţii le-au cumpărat cu banii furaţi. Am descoperit casa de bani furată, în jurul orei 18.00, îngropată pe un teren viran din localitatea Cuza Vodă”, a adăugat cms. şef Rădoacă.

LOVITURA Amintim că în noaptea de 30 spre 31 ianuarie, în timp ce toate străzile din judeţ erau împânzite de poliţiştii, jandarmii şi militarii mobilizaţi din cauza vremii nefavorabile, hoţii au furat seiful unui oficiu poştal din Medgidia, în care se aflau 247.000 de lei. Au reuşit să plece fără a fi văzuţi sau auziţi. Cel mai probabil, aceştia şi-au început „programul” puţin după miezul nopţii. Alarma a fost dată, însă, abia vineri dimineaţă, în jurul orei 6.00, atunci când casiera OPRM Medgidia a venit la serviciu şi a descoperit că hoţii au „vizitat” sediul instituţiei. Femeia a sunat imediat la 112 şi a cerut ajutorul autorităţilor.

PLAN MINUŢIOS Oamenii legii au refăcut pas cu pas traseul hoţilor şi au constatat că indivizii pe care îi caută au acţionat extrem de eficient. Anchetatorii spun că aceştia au distrus goarna de alarmă, montată în exteriorul imobilului, la etajul întâi. Apoi, suspecţii au forţat uşa din spatele oficiului poştal şi, după ce au pătruns în clădire, au urcat la etajul 1. Fără să piardă timp, indivizii au tras seiful, care cântăreşte 300 de kilograme, în apropierea unei ferestre, l-au ridicat şi l-au împins în curte, nu înainte de a arunca, în zona aterizării, mai multe teancuri de dosare, pentru a atenua zgomotul. În cădere, însă, seiful a atins o cabină telefonică. Indivizii nu au riscat să vină cu o maşină proprie în faţa oficiului poştal. Aceştia au furat chiar duba OPRM Medgidia, din garajul instituţiei, după ce au găsit cheile într-un fişet. Au urcat seiful în autovehicul şi s-au făcut nevăzuţi.