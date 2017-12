Patru salvamari au demisionat după ce au fost prinşi distrîndu-se la post

Salvamarii din sudul litoralului au fost verificaţi, vineri, de către reprezentanţii Grupului Operativ Temporar (GOT), constituit la nivelul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), în cadrul proiectului de investiţii în turism „Amenajarea centrelor de prevenţie, tratament medical primar şi a punctelor de salvamar pe litoral“. La începutul sezonului estival 2009, la nivelul CJC a fost semnat un protocol de colaborare şi parteneriat de către reprezentanţii Primăriilor constănţene care au în administrare staţiuni turistice, CJC, Direcţia de Sănătate Publică (DSP), Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră (IJPF), Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea, Direcţia Apelor Dobrogea Litoral (DADL), Căpitănia Zonală Constanţa şi Asociaţia Naţională a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România (ANSPSR). Protocolul de colaborare are trei mari direcţii, fiecare dintre instituţiile semnatare avînd obligaţii distincte pentru fiecare sector de activitate: salvarea de la înec, paza şi siguranţa cetăţenilor aflaţi pe plaje, supravegherea stării de sănătate a turiştilor. În cadrul ultimei şedinţe a CJC, care a avut loc săptămîna trecută, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, declara: „Pînă acum, activităţile de salvare nu au fost coordonate de nimeni. Au fost acţiuni unilaterale, ale fiecărei instituţii în parte. Încă din 2000, cînd am intrat în administraţia locală alături de primarul Radu Mazăre, am descoperit faptul că mulţi turişti mureau cu zile pe plajă. De atunci am realizat importanţa asigurării siguranţei turiştilor într-un sistem coordonat. Am reuşit abia după nouă ani să semnăm acest protocol între toţi factorii implicaţi, întrucît, pînă acum, nu au fost întrunite condiţiile pentru coordonarea tuturor instituţiilor, din cauza lentorii cu care a avansat procesul de descentralizare”. Pentru ca serviciile de salvamar să fie de cea mai bună calitate, s-a luat decizia organizării unor controale permanente la punctele de salvamar şi nu numai. Salvamarii din Eforie Nord, Eforie Sud şi de pe plaja Modern au fost primii verificaţi de reprezentanţii GOT. În urma verificărilor s-a constatat că, pe plaja Modern, salvamarii respectau întocmai sarcinile pe care le aveau: monitorizau activitatea din foişor, patrulau de-a lungul malului şi la nivelul geamandurilor. Nu acelaşi lucru se poate spune despre salvamarii de la Eforie Nord, unde au fost constatate probleme. Reprezentantul ANSPSR, Adrian Păun, a declarat că salvamarii din Eforie Nord erau prezenţi doar lîngă un foişor, fără a monitoriza activitatea pe sectorul pe care îl aveau alocat. „În loc să monitorizeze turiştii, ei se jucau lîngă foişor. Mai mult decît atît, şeful lor, Daniel Motoi, se afla la bordul unei bărci de agrement care trăgea o banană“, a declarat Adrian Păun. El a afirmat că, în urma acestui control, patru din salvamarii de la Eforie Nord, printre care şi şeful lor, au demisionat. Potrivit lui Adrian Păun, salvamarii din sudul litoralului se plîng de faptul că nu şi-au primit salariile, lucru infirmat de primarul oraşului Eforie, Ovidiu Brăiloiu, care a declarat că au primit o parte din bani, urmînd ca, săptămîna viitoare, să primească şi restul banilor. „Au invocat problema banilor pentru a ascunde, de fapt, neregulile lor“, a declarat Ovidiu Brăiloiu. Reprezentantul ANSPSR în cadrul GOT, Adrian Păun, a precizat că scopul acestor verificări este de a îmbunătăţi serviciul de salvamar. „Vrem ca, la nivelul întregului litoral, salvamarii să se comporte exact ca cei din staţiunea Mamaia, care este un etalon din toate privinţele. Primăria Constanţa şi-a onorat promisiunile şi a dat la timp salariile salvamarilor, care, la rîndul lor, au asigurat an de an siguranţa turiştilor pe plaje“, a afirmat Adrian Păun.