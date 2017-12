Patru tineri arşi de vii într-un accident rutier

Un bărbat, ajuns în stare gravă la spital, a supravieţuit miraculos după ce maşina în care se afla s-a izbit de un pom şi a luat foc, transformîndu-se în sicriu pentru celelalte patru persoane din autoturism. Tragedia s-a produs, ieri după-amiază, la ieşirea din localitatea constănţeană Tuzla. Singurul supravieţuitor, Aurelian Ion Nistor, de 25 de ani, din comuna 23 August, caporal la o unitate militară spune că, a fost rugat de unchiul său, Constantin Coşăreanu, de 35 de ani, să-l însoţească la Constanţa unde avea de terminat montarea unor geamuri termopan la un hotel aflat în construcţie. Nistor îşi aminteşte că ruda sa, care locuieşte în Independenţa a venit să-l ia cu un Opel Omega Caravan, de culoare vişinie, cu numere de Bulgaria, la volanul căruia se afla Cosmin Manea, de 19 ani, tot din Independenţa. Tînărul îşi aminteşte că nu au plecat direct spre Constanţa ci au trecut prin Costineşti, de unde au mai luat doi tineri care urma să-l ajute pe Coşăreanu la lucrarea de la hotel. În jurul orei 13. 30, maşina a ajuns aproape de Tuzla. „Mă aflam pe bancheta din spate. Am auzit o bubuitură puternică iar maşina a ieşit de pe şosea. De atunci nu mai ştiu nimic. M-am trezit în ambulanţă”, a declarat Aurelian Ion Nistor, singurul care a scăpat cu viaţă. Din primele estimări ale anchetatorilor, maşina marca Opel Omega Caravan, cu numărul TX 7650 TX, a fost scăpată de sub control din cauza exploziei unui pneu, a rupt un nuc de pe marginea drumului, s-a dat peste cap de două ori şi a luat foc din cauza impactului extrem de violent. Un şofer aflat în trafic a sunat la 112 şi apoi, ajutat de trei cetăţeni turci, care opriseră şi ei maşina, au încercat să le acorde ajutor celor aflaţi în Opel. “Mergeam spre Costineşti. Am oprit să văd dacă îi pot ajuta. Peste maşină căzuse un nuc şi practic pasagerii erau blocaţi sub fiare. Lîngă roata din stînga faţă se vedea piciorul şoferului şi îl auzeam strigînd de durere dar nu aveam ce face ca să-l ajut. Ajutat de turci, am reuşit să-l scoatem prin lunetă, pe unul dintre pasageri. Între timp, s-au adunat vreo 20 - 30 de şoferi şi am încercat să stingem flăcările care cuprinseseră maşina dar nu am reuşit. La un moment focul s-a înteţit şi din interior se auzeau bubuituri, şi un agent de circulaţie ne-a dat la o parte”, a declarat Romică Dragomir, un martor la tragedie. Pînă la sosirea pompierilor, maşina s-a făcut scrum. Echipajul de la Descarcerare a tăiat plafonul maşinii iar imaginea celor patru oameni carbonizaţi a fost greu de suportat chiar şi de poliţiştii cu experienţă. Cu greu s-a putut stabili identitatea celor arşi de vii pentru că documentele le-au fost mistuite de flăcări, de mare ajutor fiind singurul supravieţuitor. Acesta din urmă a fost transportat la spital cu o ambulanţă. Tînărul a fost diagnosticat cu multiple traumatisme şi fractură antebraţ drept şi a rămas sub supraveghere medicală. Poliţiştii spun că doar în urma unei expertize se vor putea stabili împrejurările în care s-a produs accidentul. În acelaşi timp se fac cercetări pentru aflarea identităţii celor doi tineri luaţi din Costineşti. Tragedia petrecută, vineri, pe drumul care leagă Tuzla de Costineşti este considerată de poliţiştii de circulaţie cel grav accident rutier din ultimii ani.