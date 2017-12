Patru trasee educaţionale

În cadrul proiectului InterTrails, desfăşurat de ONG Mare Nostrum în parteneriat cu The Black Sea NGO Network (Reţeaua ONG-urilor de la Marea Neagră), din Bulgaria şi alte trei organizaţii nonguvernamentale din Ucraina, Georgia şi Moldova, au fost definitivate cele patru trasee interpretative pentru regiunea Dobrogea. Traseele vor face parte din „Reţeaua ariilor protejate de la Marea Neagră”, care va cuprinde, în final, 20 de astfel de trasee. Potrivit Mare Nostrum, „Stejarul – martorul tăcut al pădurii”, este primul traseu de biodiversitate stabilit în aria naturală Canaraua Fetii, iar povestea acestuia are ca personaj principal un exemplar al speciei de stejar brumăriu, a cărui vârstă depăşeşte 100 de ani. Traseul are o distanţă de 2 kilometri. Cel de-al doilea traseu face parte din aria naturală Cheile Dobrogei şi are ca temă geodiversitatea spcifică acestei zone. De această dată, povestea debutează cu mărturia unei pietre care, timp de două ore, atât cât durează parcurgere traseului, prezintă incursiunea trecutului în prezent, arătând modul în care s-a format această arie naturală protejată. Tot la Cheile Dobrogei, Mare Nostrum a stabilit al treilea traseu care subliniază aspectele culturale zonei – Mănăstirea Casian. „Povestea la firul ierbii”, al patrulea traseu, vizează unul dintre cele mai înalte puncte din judeţul Constanţa, Dealul lui Allah sau „Allah Bair”. Aici a prins contur un ultim traseu interpretativ, axat pe biodiversitatea zonei. Cele patru trasee vor fi deschise publicului în câteva luni, după ce vor fi realizate toate dotările de infrastructură şi informare. Potrivit Mare Nostrum, cele patru trasee vor fi deschise publicului în câteva luni, după ce vor fi realizate toate dotările de infrastructură şi informare. „Metoda interpretării naturii este o activitate educaţională interactivă şi eficientă. Aceasta reduce, prin educaţie, riscul unui comportament inadecvat al turiştilor faţă de capitalul natural. Ne dorim ca aceste trasee să reprezinte un motiv în plus de a ne întoarce privirile spre natură şi spre importanţa ei pentru noi”, a declarat directorul executiv al Mare Nostrum Mihaela Cândea.