Patru unităţi sanitare, preluate de CJC

Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) va prelua patru unităţi sanitare numai dacă sunt îndeplinite o serie de condiţii de către Ministerul Sănătăţii. Potrivit hotărârii aprobate ieri de către consilierii judeţeni în cadrul CJC, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa, Spitalul de Ftiziologie Agigea şi Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud sunt cele patru unităţi sanitare al căror management poate trece la CJC. “Ar fi absurd şi nu ar fi corect ca eu, preşedinte de CJ, care am susţinut descentralizarea şase ani în toate structurile autorităţilor locale la care am participat şi am cerut trecerea competenţelor de la centru către autorităţile locale, să vin acum şi să spun că ne opunem preluării spitalelor. Acesta a fost motivul pentru care am decis, în urma discuţiilor cu consilierii judeţeni, să adoptăm această hotărâre de preluare a unităţilor sanitare, dacă se îndeplinesc anumite condiţii. Prima dintre ele a fost achitarea datoriilor unităţilor sanitare până la 31 martie 2010, lucru pe care l-a asigurat chiar Guvernul prin ordonanţa emisă”, a declarat Constantinescu. El a precizat că CJC nu îşi asumă responsabilitatea cheltuielilor angajate în cele patru unităţi sanitare de la 1 aprilie şi până la semnarea efectivă a protocolului. “Trebuie să vedem exact care este situaţia în cele patru unităţi sanitare, să facem un inventar amănunţit, pentru că nu dorim să ne trezim că în această perioadă s-au făcut cheltuieli pentru care CJC nu este responsabil. După preluarea unităţilor sanitare vom angaja o firmă de audit avizată la nivel european care să ne spună exact ceea ce trebuie să facem mai departe. Ţinta noastră este să creştem calitatea serviciilor şi să fim mai eficienţi. Nu ştiu dacă este normal să avem 5.000 de cazuri pe lună rezolvate de 2.500 de angajaţi. Sunt lucruri care vor fi analizate foarte serios. Din cifrele pe care le-am văzut am observat că avem 35 de femei de serviciu pe fiecare etaj. Asta însemna să avem un spital impecabil din punctul de vedere al curăţeniei. Sunt doar câteva lucruri care ridică semne de întrebare. Va trebui să ne organizăm mai bine. Prefer să am în loc de 300 de angajaţi care nu fac nimic, o firmă specializată pentru curăţenie de exemplu, pe care o pot scoate imediat din contract dacă nu îşi îndeplineşte atribuţiile”, a spus Constantinescu. Preşedintele CJC a apreciat că resursele spitalului trebuie folosite mult mai eficient. “Avem spaţii nefolosite pe care le putem oferi asiguratorilor privaţi care vor să investească. Iată câteva soluţii pe care le putem adopta pentru eficientizarea activităţii. Nu cred că este normal să avem fondul de salarii de 80% şi fondul de medicamente 3% sau cel de utilităţi de 6%. De aceea Spitalul Judeţean a ajuns în situaţia unică în istoria lui de a rămâne fără medicamente sau materiale necesare unităţii sanitare”, a mai spus Constantinescu. De asemenea, în hotărârea aprobată ieri de consilierii judeţeni este prevăzut un articol conform căruia CJC îşi rezervă dreptul de a înceta exercitarea atribuţiilor şi competenţelor prevăzute în ordonanţa emisă de Guvern de trecere a unităţilor sanitare la autorităţile locale, dacă Guvernul României nu îşi îndeplineşte obligaţiile legate de asigurarea finanţării.